برعاية محمد بن راشد.. 1200 متخصص يشاركون بمؤتمر جراحة المفاصل في دبي

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» انطلقت أمس في فندق أبراج الإمارات فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط بمشاركة 1200 طبيب وجراح متخصص من مختلف دول العالم.

وكشف الدكتور سميح الطرابيشي رئيس المؤتمر في تصريحات للصحفيين عن خطة لافتتاح مصنع لتصميم وتصنيع المفاصل في دبي تناسب طبيعة العرب، وتتماشى مع متطلبات حياتهم اليومية، معرباً عن أمله في أن يرى المشروع النور قريباً.

وأوضح أن المفاصل العربية تختلف بطبيعتها عن المفاصل الأوروبية والغربية، خاصة من ناحية الاحتياجات والمتطلبات اليومية مثل الصلاة والجلوس على الأرض، لافتاً إلى أنه كان من أوائل العرب المساهمين بتطوير المفاصل العربية، ويخطط حالياً لتصميم وتصنيع مفاصل في دبي، تلبي احتياجاتهم اليومية، عن طريق استخدام أحدث التقنيات العالمية.

وقال سميح إن تكلفة المفصل الواحد تتراوح بين 10 - 14 ألف درهم، إضافة إلى تكلفة الجراحة والتي تتفاوت من مستشفى إلى آخر ولكنها غالباً ما تتراوح بين 30 – 70 ألف درهم، لافتاً إلى أن السياحة العلاجية لتبديل المفاصل تشكل حوالي 60% من مجموع العمليات التي يقوم بها سنوياً والتي تقدر بحوالي 800 عملية.

وأشار إلى أن العوامل الوراثية تلعب دوراً في تآكل المفاصل، إضافة إلى عامل السن معتبراً السمنة المفرطة العدو الأول للمفاصل.

غرسات

أشار الدكتور سميح الطرابيشي إلى أن دبي قطعت شوطًا في تحسين التقنية الصحية في جميع الجوانب، و«نأمل جميعًا أن نتمكن يومًا ما من إنتاج غرسات لتقويم العظام في دبي، وقد أجرينا تغييرات كبيرة في مجلس الإدارة وأضفنا جراحي عظام شبابًا جددًا من مناطق مختلفة من الشرق الأوسط كي نتمكن من التفاعل مع جميع المؤسسات لتقديم خدمة أفضل».

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