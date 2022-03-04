«زايد الدولية للبيئة» و«النهضة النسائية بدبي» تزرعان 50 شجرة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في ظل احتفالات الدولة بعام الخمسين، وفي إطار مبادرة «عام الخمسين البيئية لزراعة 50 شجرة»، وبناءً على توجيهات اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب شرطة دبي ورئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة، قامت مؤسسة زايد الدولية للبيئة وبالتعاون مع جمعية النهضة النسائية بدبي بزراعة 50 شجرة وذلك في مقر جمعية النهضة النسائية بمنطقة المرموم.

حضر الاحتفالية الدكتور حمدان خليفة الشاعر عضو اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة، واليازية خليفة خريدة السبوسي مديرة جمعية النهضة النسائية فرع الليسيلي وعدد من المديرين والمسؤولين في المؤسستين.

وأكد الدكتور حمدان خليفة الشاعر أهمية هذه المبادرات التي تعكس القيم والمبادئ التي تعلمناها من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مضيفاً بأن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي والتزام المؤسسة بترسيخ مفاهيم بيئية رائدة تدعم مسيرة الدولة وتوجهاتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

فيما أكدت اليازية السبوسي بأن هذه المبادرات تعزز من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وأضافت: نتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة زايد الدولية للبيئة على اختيارها جمعية النهضة النسائية للقيام بهذه المبادرة ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع مؤسسة زايد الدولية للبيئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز