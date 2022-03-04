محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة الحكومة التونسية

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة في الجمهورية التونسية الشقيقة.

ونقلت نجلاء بودن تحيات قيس سعيد، الرئيس التونسي، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

فيما حملها سموه تحياته إلى الرئيس قيس سعيد وتمنياته لتونس الشقيقة دوام التقدم.

وبحث سموه ورئيسة الحكومة التونسية، خلال الاتصال، علاقات التعاون في مختلف الجوانب والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويلبي تطلعات شعبيهما.

واطلع سموه من نجلاء بودن على آخر المستجدات على الساحة التونسية، معرباً عن تمنياته لتونس الشقيقة دوام السلم والاستقرار والتوافق الوطني الذي يكفل تجاوز مختلف التحديات التي تواجهه، والمضي قدماً لتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب التونسي الشقيق نحو التنمية والازدهار ومستقبل مشرق وواعد لأبنائه.

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