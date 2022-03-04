رئيس مجلس نواب الشعب الأثيوبي يشيد بنهضة الإمارات الحضارية

المصدر: وام

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أشاد رئيس مجلس نواب الشعب (الغرفة السفلى بالبرلمان الإثيوبي) تاجيسي شافو بالنهضة التي تشهدها دولة الإمارات على كافة الصعد، لافتاً إلى رغبة بلاده في الاستفادة من تجربة الإمارات المزدهرة.

وأكد رئيس مجلس نواب الشعب الأثيوبي في حواره مع "وام" أن تجربة الإمارات ملهمة حيث يسود التسامح والتعايش السلمي مجتمعها ويعيش أكثر من 200 جنسية في سلام ووئام.

ويزور المسؤول الأثيوبي الإمارات على رأس وفد يضم أربعة وزراء للمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني الأثيوبي في إكسبو 2020 دبي يوم الأربعاء.

من جهة أخرى أكد المسؤول الأثيوبي أن حجم التبادل التجاري الثنائي يبلغ نحو 1 مليار دولار امريكي سنوياً مشيراً إلى رغبة أثيوبيا في مضاعفة هذه الأرقام.

وأوضح شافو أن نحو مئتي ألف مواطن أثيوبي يعيشون في الإمارات وهم يعملون في كافة القطاعات الاقتصادية.

ووجه المسؤول الأثيوبي رسالة إلى الجالية الأثيوبية في الدولة ناصحا إياهم "بأن بيئة العمل في الإمارات مشجعة ومليئة بالفرص، وبالتالي عليكم العمل بجد واحترام القواعد حتى يتسنى لكم الاستفادة من التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الإمارات".

وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب الأثيوبي عن سعادته بمستوى التعاون القائم بين المؤسستين البرلمانيتين في الدولتين مشيراً إلى تطلعه لتعزيز هذا التعاون في الفترة المقبلة.

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