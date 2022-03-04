الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطقة الساحلية والشمالية وقد تسقط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي: خفيف – متوسط الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:58، والمد الثاني عند الساعة 03:43، والجزر الأول عند الساعة 41:08، والجزر الثاني عند الساعة 21:17، وبحر عمان: خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 49:11، والمد الثاني عند الساعة 46:23، والجزر الأول عند الساعة 33:17، والجزر الثاني عند الساعة 17:06.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً: المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى أبوظبي 34 18 55 10 دبي 29 20 65 10 الشارقة 31 16 65 10 عجمان 30 20 65 15 أم القيوين 31 20 55 15 رأس الخيمة 30 15 60 10 الفجيرة 27 21 75 55 العين 31 19 65 15 ليوا 34 16 60 10 الرويس 35 15 45 10 السلع 34 16 90 10 دلما 31 21 95 35 طنب الكبرى 27 20 85 45 طنب الصغرى 27 20 85 45 أبو موسى 26 21 85 45.

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