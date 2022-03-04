الإمارات رئيساً للتجمع الخليجي للمترولوجيا لثلاثة أعوام

المصدر: وام

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تترأس دولة الإمارات التجمع الخليجي للمترولوجيا، لمدة ثلاثة أعوام. و" التجمع الخليجي للمترولوجيا" أحدث التجمعات الدولية الحاصلة على الاعتراف الدولي، إلى جانب التجمع الأوروبي والآسيوي الباسفيكي والإفريقي والأمريكيتين .. وهو منظمة إقليمية معنية بتطوير أنشطة القياس العلمية مثل برامج الفحص والمعايرة، على مستوى الدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون (GSO).

وتتبوأ دولة الإمارات مكانة رائدة على المستوى الإقليمي في مجال المترولوجيا، إضافة إلى كونها عضوا فاعلا في المنظمات الدولية مثل المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM والمنظمة الدولية للمقاييس القانونية OIML، من أوائل الدول في المنطقة الموقعة على "اتفاقية المتر" التاريخية واتفاقية الاعتراف المتبادل بنتائج القياس والمعايرة CIPM-MRA.

وتم تعيين المهندسة امينة البستكي، مدير إدارة المقاييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لرئاسة التجمع للدورة المقبلة والممتدة حتى العام 2024.

جاء ذلك، على هامش استضافة العاصمة أبوظبي، الفترة الماضية، اجتماعات رؤساء وأمناء اللجان الفنية المترولوجية التابعة للتجمع الخليجي للمترولوجيا، بالتنسيق بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة التقييس الخليجية، ومعهد الإمارات للمترولوجيا.

القدرات الإماراتية وأكدت سعادة فرح علي الزرعوني، الوكيل المساعد بالإنابة لقطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، أن دولة الإمارات تمتلك مظلة تشريعية وإجرائية تعد الأكثر تنافسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظومة البنية التحتية للجودة، الداعمة لتعزيز القدرات الإماراتية في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي والصناعات عالية التقنية، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني مع التركيز على قطاعات النمو الواعدة.

وأضافت أن اختيار دولة الإمارات لرئاسة التجمع الخليجي للمترولوجيا سيزيد فرص التعاون بين اللجان الفنية الخليجية والمعاهد الوطنية للتقييس في دول مجلس التعاون لتطوير أنشطة التقييس العلمية وبرامج الفحص والمعايرة، وبما يساهم في الاعتراف الدولي بنتائج القياس الصادرة عن المختبرات الوطنية داخليا وخارجيا ويعزز من قبول المنتجات الوطنية في التبادل التجاري.

ونوهت الزرعوني بإطلاق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، للجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس، والتي تتكون من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كذلك أطلقت منهجية الشراكة والتنمية مع قطاعات الأعمال الصناعية لتطوير منظومة المواصفات والمقاييس وهي جهود داعمة لنمو قطاع الصناعة الإماراتي وتعزيز تنافسيته عالمياً.

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