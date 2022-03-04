4 مشاركين يفقدون 126 كيلوغراما في تحدي خاسر الوزن الأعظم بمستشفى رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - احمد أبوالفتوح

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كشف مستشفى رأس الخيمة عن مشاركة 18944 شخص في تحدي خاسر الوزن الأعظم، الذي أطلقته بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من مختلف أنحاء الإمارات على مدى 10 أسابيع. وسجل أول أربعة فائزين خسارةً جماعيةً للوزن بلغت 126 كيلوغرام.

واكد غزوان عبدالإله دقاق، الفائز ضمن فئة التحدي البدني: والذي فقد 36 كيلوغرام خلال المنافسة، أتوجه بالشكر لفريق مستشفى رأس الخيمة الذي لم يتوقف عن تشجيعي وتحفيزي من خلال تقديم نصائح التغذية الأسبوعية وبرامج التمرين وتنظيم الندوات الافتراضية تحت إشراف نخبة من الخبراء في المجال الطبي؛ مما ساعدني على تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس والعمل جاهداً لتحقيقها. كما منحتني النتائج التي حققتها القوة والثقة والعزيمة لمواصلة رحلة اللياقة والصحة في حياتي. وأشعر بالسعادة لتجربة هذا التحول المذهل الذي يولّد في داخلي إحساساً بالنشاط والطاقة والرشاقة أكثر من أي وقت مضى".

واكدت هديل محمد أحمد حسن، الفائزة ضمن فئة التحدي البدني بعد خسارة 31.9 كيلوغرام، الحفاظ على نظامها الغذائي الجديد وممارسة التمارين الرياضية بشكل دائم، حيث عبرت عن سعادتها بأسلوب حياتها الصحي والنشيط، قائلةً: "لم يكن الاستمرار بالتحدي لمدة 10 أسابيع بالأمر السهل إطلاقاً، إلا أن الدعم الكبير الذي قدمته لي عائلتي عزز إصراري على إنقاص وزني. كما اتبعتُ تعليمات الأطباء في مستشفى رأس الخيمة بدقةٍ متناهية، واعتمدت تغييرات بسيطة في برنامجي الغذائي كل يوم، مع حرصي الدائم على تناول الطعام الصحي والابتعاد عن الوجبات السريعة".

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