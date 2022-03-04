قائد القوات البرية يلتقي في مسقط عدداً من القيادات العسكرية العمانية

المصدر: وام

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التقى اللواء الركن سعيد راشد علي الشحي قائد القوات البرية في العاصمة العمانية مسقط كلا على حده.. اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العُماني والفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة و اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العُمانية وذلك خلال زيارته إلى سلطنة عمان على رأس وفد عسكري.

جرى خلال اللقاءات تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مجالات التعاون القائم بين الجيش السلطاني العماني والقوات البرية في الدولة وسبل تعزيزها بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.

‎وأشاد اللواء الركن سعيد راشد علي الشحي - خلال اللقاءات - بعمق العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة في المجال الدفاعي خاصة وفي المجالات الأخرى بوجه عام.. وعبر عن شكره لحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.

‎على صعيد متصل قام اللواء الركن سعيد راشد علي الشحي والوفد المرافق له بزيارة لمركز الأمن البحري ومتحف قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان الشقيقة وتعرف على معروضاته ومحتوياته.

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