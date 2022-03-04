«الوطني» يبحث علاقات التعاون البرلماني مع «مجلس الشيوخ الإيطالي»

المصدر: دبي- البيان

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التقت سارة فلكناز رئيسة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية السيناتور ريكاردو نينشيني رئيس لجنة التعليم والتراث الثقافي بمجلس الشيوخ لجمهورية إيطاليا والوفد المرافق له، بمقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في دبي.

حضر اللقاء كل من: مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير التواصل والتنسيق بين الجانبين من خلال لجان الصداقة البرلمانية، والتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري، ودفع مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين للوصول بها إلى أفضل المستويات.

مسيرة

واستعرضت سارة فلكناز وأعضاء لجنة الصداقة تطور المسيرة البرلمانية في الدولة ومساهمة المجلس في التنمية من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية فضلاً عن استثمار الدبلوماسية البرلمانية وأدواتها، ومشاركة المرأة والشباب في العمل البرلماني خلال الفصل التشريعي الحالي، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50 في المائة فيما بلغت نسبة الأعضاء الشباب تحت سن الـ 40 عاماً قرابة 25%.

وتناولت سارة فلكناز جهود دولة الإمارات التنموية استعداداً لعام الخمسين ونجاح الدولة في مواجهة تداعيات كوفيد-19 والوصول إلى مرحلة التعافي، وجهود وإنجازات الإمارات في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحرص القيادة الرشيدة على مد جسور التعاون مع دول العالم، وترسيخ مكانة الدولة عالمياً عبر نشر رسالتها الإنسانية وترسيخ موقعها عاصمة عالمية للتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، فضلاً عن تعزيز مكانتها في المجالات الثقافية والتعليمية لتحقيق مئوية الإمارات 2071.

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