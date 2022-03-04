وفد «وام» يطلع على أحدث التقنيات في المؤتمر العالمي للاتصالات ببرشلونة

المصدر: برشلونة - وام

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اطلع وفد من وكالة أنباء الإمارات «وام» على أحدث التوجهات العالمية في مجال تقنية المعلومات والأنظمة الذكية المستقبلية والخدمات الرقمية خلال زيارته للمؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة والمعرض المصاحب له بمدينة برشلونة الإسبانية وذلك من أجل تعزيز وتطوير منظومة العمل الإعلامي في الوكالة.

ضم وفد «وام».. أحمد حسن الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة وعدداً من مسؤولي قطاع تقنية المعلومات بالوكالة. وزار وفد «وام» عدداً من أجنحة الشركات العالمية المشاركة في المعرض المصاحب للحدث.. واطلع على الحلول الرقمية المتطورة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي من شأنها أن تدعم أداء القدرات البشرية في إنجاز مختلف الأعمال لا سيما الإعلامية باحترافية وكفاءة عالية.

تأتي زيارة وفد وكالة أنباء الإمارات للمؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة في إطار الحرص على مواكبة التطورات التقنية واستقطاب أحدث التقنيات والحلول الرقمية والذكية التي تتماشى مع الاستراتيجية التطويرية للوكالة وتسهم في رفد المنظومة الإعلامية بأحدث التقنيات والتطبيقات المتطورة بما يعزز مكانة «وام» الرائدة عالمياً في قطاع الإعلام.

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