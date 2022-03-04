المؤتمر الدولي لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط ينطلق اليوم

المصدر: دبي - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لجراحة المفاصل في الشرق الأوسط بحضور 1200 من أطباء جراحة العظام وتبديل المفاصل من جميع أنحاء العالم.

وأكد الدكتور سميح الطرابيشي رئيس المؤتمر أهمية الحدث العالمي الذي سيجمع أشهر الأطباء وجراحي العظام وطلبة الطب من مختلف دول العالم، وسيتم خلاله تقديم حلقات نقاشية وأوراق بحثية وتقارير تتناول التقنيات الجراحية الحديثة والمستجدات المتعلقة بجراحات مفاصل الكتف والورك والركبة والكاحل والجراحات الرياضية بالإضافة إلى توفير جلسات تفاعلية مع الخبراء والمختصين ومختبر تشريح وبرنامج تمريضي مصاحب للمؤتمر.

وتركز الدورة الحالية من المؤتمر على التطورات التكنولوجية والتعريف بالتقنيات الحديثة في مجال جراحة المفاصل مثل تصميم المفاصل واستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد والابتكار في جراحات الروبوت الآلي وسيتم عرض حالات صعبة لمناقشتها .

إضافة إلى عقد ندوات وورش عمل لتدريب الأطباء على أفضل الطرق لتبديل المفاصل علاوة على مناقشة آخر المستجدات العالمية في الطب الرياضي والكاحل وإعادة زرع المفاصل طبقاً للمواصفات المطلوبة لكل منطقة. يهدف المؤتمر إلى إيجاد منصة تجمع نخبة من الأطباء والمختصين في جراحة المفاصل من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد لمناقشة التطورات والتقنيات العصرية في علاج أمراض العظام. ويستمر المؤتمر في الاحتفاظ بتميزه كمنصة مثالية على مستوى المنطقة تتيح التواصل والتفاعل بين الشركات المورّدة للأطراف الصناعية والأطباء من المنطقة والعالم.

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