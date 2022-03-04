«دبي لرعاية النساء والأطفال» تجدد 6 شهادات من المنظمة الدولية «آيزو»

المصدر: دبي - البيان

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جددت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بنجاح 6 شهادات من المنظمة الدولية للمعايير «آيزو»، ويأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على الالتزام بتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وضمن جهودها في توفير خدمات متميزة ترتقي لتطلعات المتعاملين.

وقالت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة: انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي حث على المساهمة في ترسيخ مكانة دبي عالمياً في كافة المجالات، حرصت المؤسسة بشكل دائم على تأهيل موظفيها وتزوديهم بالأدوات المطلوبة، للاطلاع على أفضل المعايير والمواصفات العالمية وتبنيها في الخدمات التي تقدمها للمتعاملين، مؤكدة أن المؤسسة توفر بيئة مؤهلة ومبدعة تشجع على إيجاد مسارات عمل جديدة ترتقي إلى مستويات ريادية.

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