«أبوظبي التقني» ينظم المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 7 مارس

المصدر: أبوظبي - وام

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ينظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الدورة الـ13 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2022 تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

نخبة

ويقيم المركز على هامش المسابقة للمرة الأولى المنافسة الدولية الودية للمهارات، بمشاركة شباب من 11 دولة، منها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، الذين يتنافسون مع نخبة متميزة من شباب الوطن في مهارات هندسية وتكنولوجية، وذلك استعداداً لمنافسات المسابقة العالمية للمهارات التي ستقام في الصين بمدينة شنغهاي أكتوبر 2022.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن المركز أتم جاهزيته لتنظيم هذا الحدث المهم، لافتاً إلى أن أبناء الإمارات جاهزون لخوض منافسات المسابقة بجدارة وثقة وتطلع نحو الريادة العالمية.

من جانبه قال المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني»: إن هذه المسابقة تستقطب أبناء الدولة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و22 عاماً، ويتنافسون تحت أنظار خبراء وحكام دوليين، لاختيار الفائزين في 24 تخصصاً هندسياً وتكنولوجياً وفق معايير دولية دقيقة للغاية.

دورات

نجاح «أبوظبي التقني» في تنظيم 12 دورة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات وفق أعلى المعايير العالمية أسهم في تحفيز العديد من الدول على المشاركة في النسخة الأولى من المنافسة الدولية الودية للمهارات التي تقام بمشاركة 11 دولة أوروبية وآسيوية

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