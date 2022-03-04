محمد الشرقي: دور مهم للفنون في تكوين الحس الإنساني

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الدور المهم للفنون في تكوين الحس والوعي الإنساني، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتشجيع الموهوبين والفنانين على صقل إبداعاتهم، ورعاية مشاريعهم الفنية.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري، بحضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، عدداً من الطلبة المنتسبين لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة من مختلف إمارات الدولة، ممن تم إيفادهم على نفقة سموه، في زيارة تعليمية إلى الولايات المتحدة، ومدينتي لندن وروما، بهدف توسيع مداركهم الفنية، والتعرف على مختلف أنواع الفنون الإنسانية في دول العالم.

واستمع سموه من الطلبة إلى تفاصيل برنامج الزيارة في الدول الثلاث، والذي تضمن زيارات للمتاحف والمعارض الفنية، إضافة إلى المشاركة في ورش عمل حية، أقامها فنانون وأصحاب خبرة في مجال الفنون.

وأثنى سمو ولي عهد الفجيرة على حرص الطلبة على تنمية مواهبهم واكتساب المعارف، التي تزيد اطلاعهم وتسهم في دعم إبداعاتهم، ما يعزز حضور الدولة في المجال الفني على المستوى الإقليمي والعالمي.

وقدم الطلبة الشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة على الاستقبال، وتشجيع سموه للشباب على ممارسة شغفهم ورعاية مواهبهم، كما قدموا لسموه عدداً من أعمالهم الفنية تعبيراً عن شكرهم لسموه.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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