مركز البحوث والتطوير في «كهرباء دبي» يستقطب الخريجين والكفاءات الوطنية

المصدر: دبي - البيان

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نظم مركز البحوث والتطوير، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، برامج تدريبية لـ 40 متدرباً من 13 جنسية مختلفة، من 19 جامعة محلية وعالمية، خلال عام 2021، من خلال برنامج «الباحث»، واستقطب المركز 6 من المتدربين، من بينهم 5 من الكفاءات المواطنة، للانضمام إلى فريق عمل الهيئة.

30 جلسة

وتحت مظلة برنامج «الباحث»، وبالتعاون مع نخبة من الخبراء العالميين، وخبراء المركز، أقام المركز خلال العام الماضي 30 جلسة تقنية، تناولت مواضيع عديدة، من أبرزها الخلايا الشمسية، وتعلم الآلة وخوارزميات التعلم العميق والروبوتات، والتصنيع الرقمي والتصنيع.

إضافة للبلوك تشين والطباعة ثلاثية الأبعاد. كما نظم 5 ندوات افتراضية حول الشبكات الذكية لتوزيع الطاقة، ودورة حياة الأقمار الاصطناعية، والتحليلات المعقدة لسلسلة البيانات الكبرى، ومصادر معلومات الطاقة الشمسية.

ونظم المركز «ندوة برنامج الباحث السنوية»، بالتعاون مع جامعة الشارقة، وتضمنت الندوة، الدورة الثانية من ملتقى تمكين المرأة في البحوث والابتكار.

تمويل

ومول المركز 10 مشاريع بحثية، قدمها طلبة عدد من الجامعات والمعاهد المرموقة، ومنها معهد روتشستر للتكنولوجيا دبي، الجامعة الأمريكية في الشارقة، وكليات التقنية العليا دبي.

كما أقام المركز فعالية «يوم الباحث»، للاحتفاء بباحثي المستقبل الشباب، الذين شاركوا في مشاريع البحث والتدريب، ضمن برنامج «الباحث».

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ينسجم مركز البحوث والتطوير في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية، ومنها مبادرة دبي 10X.

نموذج

وأضاف، يعتبر المركز نموذجاً مثالياً عن المشاريع التي توفر بيئة مثالية للتعاون بين القطاعين الحكومي والأكاديمي، حيث يتعاون المركز مع العديد من الجهات الأكاديمية في مجال البحوث والدراسات المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والبديلة. ويضم المركز 43 باحثاً وباحثة، من بينهم 29 من حملة الدكتوراه والماجستير.

من جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، يعمل برنامج «الباحث» على تحفيز وتعزيز ثقافة البحث والتطوير، وتطوير الكفاءات المهنية، واستقطاب الخريجين الإماراتيين والكفاءات الوطنية، للعمل في مركز البحوث والتطوير.

وذلك لتغطية الأنشطة التي يقوم بها المركز، بما في ذلك تنظيم الندوات والمؤتمرات، وورش العمل والبرامج التدريبية والمسابقات، وزيارة المواقع والمدارس والجامعات. بدوره، لفت الدكتور علي راشد العليلي نائب رئيس البحوث والتطوير قطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، إلى أن البرنامج يرمي إلى إشراك الجامعات المحلية والعالمية في البحث والتطوير، عبر إرسال أفضل مرشحين تقنيين لديهم للعمل مع الباحثين في هيئة كهرباء ومياه دبي، في مجالات بحثية مختلفة.

جلسات

قدم المشاركون في الجلسات النقاشية، شرحاً وافياً حول أهمية برنامج «الباحث» في تطوير مشاريعهم وخبراتهم ومهاراتهم، وتعزيز مساهمتهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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