75 % إنجازاً بمشروع طريق وادي حقيل- جبل جيس

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشف المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة أن الدائرة ممثلة في مؤسسة الأشغال أنجزت 75% من مشروع الطرق الجديد، الذي يربط قمة جبل جيس بطرق منطقة وادي حقيل، ومن المقرر افتتاح المشروع رسمياً أمام الحركة المرورية، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ضمن استراتيجية تطوير البنية التحتية وإنشاء الطرق الحديثة، التي تجسد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومواكبة احتياجات التوسعات العمرانية، وبما يعزز مكانة الإمارة.

وأشار إلى أن المشروع الذي يربط قمة جبل جيس كطريق بديل عن وادي البيح بالطريق الدائري يسهم في توفير 5 كيلو مترات مقارنة بطريق وادي البيح، الذي تبلغ مسافته إلى جبل جيس 13.5 كيلو متراً، وبسرعة 80 كيلو متراً في الساعة.

بالإضافة لتقليل الوقت نتيجة للسرعة المقررة عليه بسرعة 100 كيلو متر في الساعة، ويبلغ طول الطريق الجديد 8 كيلو مترات، وتم إنشاء مسارين في كل اتجاه مع فصل الطريقين بجزيرة وسطية لزيادة الأمان على الطريق، الذي سيشهد تركيب أعمدة الإنارة، لدعم حركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في استغلال المساحات الجانبية لتقديم خدماتها.

تعاون

وأوضح الحمادي أن الدائرة أطلقت ممثلة في مؤسسة الزراعة التجميلية مشروع إنشاء الحدائق السكنية بمجموع 12 حديقة، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بمعدل 4 حدائق سنوياً، بالتعاون مع بلدية رأس الخيمة والجهات المختصة، بهدف توفير المزيد من المناطق الترفيهية الخارجية للمقيمين والزوار.

والتشجيع على ممارسة الرياضات ضمن ساحات الجري وممارسة رياضة المشي ومسارات الدراجات وأدوات الرياضة، بالإضافة إلى أن الحدائق الحالية والتي يبلغ عددها 10 حدائق ستخضع لبرنامج تجديد، كما ستخضع لبرنامج شامل لتطوير مرافقها وزيادة الرقعة الزراعية ومناطق ألعاب الأطفال.

وأكد الحمادي أن مؤسسة الزراعة التجميلية تُولي اهتماماً كبيراً للعمل على الارتقاء بالمرافق العامة لإمارة رأس الخيمة، حيث تنفذ المؤسسة مشروع تطوير كورنيش القواسم، من خلال استبدال الحواجز الخرسانية بحواجز حديدة تجميلية بطول 2100 متر، والتي تهدف إلى زيادة الحماية لأفراد المجتمع وخاصة فئة الأطفال، وتحسين المظهر العام للمرافق الترفيهية في الإمارة.

معالم

وأشار إلى أن كورنيش القواسم يعتبر أحد المعالم البارزة لمدينة رأس الخيمة، ويعد من الأماكن المتميزة أمام أفراد العائلة، والذي يضم المضمار الرياضي، ومسارات مخصصة للمشي والدراجات الهوائية والأسكوتر الكهربائي، بالإضافة لتوافر بعض الأجهزة الرياضية لتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة البدنية في الأماكن العامة.

وأضاف: يضم مشروع تطوير كورنيش القواسم تطوير منطقة محطة النقل البحري، بواسطة العبرات التراثية السياحية.

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