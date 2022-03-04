محاكم دبي تطبق خدمة «طلب حصر إرث إلكتروني»

المصدر: دبي - البيان

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بدأت محاكم دبي بتطبيق خدمة «طلب حصر ارث الكتروني» بنظام ذكي متكامل يعمل على الأجهزة الحاسوبية واللوحية والأجهزة الذكية، لجميع المواطنين والمقيمين في إمارة دبي، للعمل على تقليل زمن إنجاز الخدمة ليصبح يوم عمل، وذلك في إطار خطة التحول الذكي لخدمات الدائرة، وتماشياً مع استراتيجية دبي اللاورقية.

وأوضح محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن من خلال تطبيق خدمة «طلب حصر ارث الكتروني»، يتم إصدار حصر ارث بجميع مراحله، كما يتيح للمتعامل تقديم الطلب الكترونياً، ويتم التعامل لحين إتمام المعاملة من خلال الأجهزة اللوحية الذكية دون الحاجة إلى التعاملات أو السجلات الورقية، كما يوفر جميع المعلومات التي يحتاجها مستخدم النظام للحصول على الخدمة، وعليه تتيح للمتعامل الحصول على إشهاد حصر ارث مصدق الكترونياً.

إنجاز

كما أكد أن هذا الإنجاز يأتي ضمن منظومة مشاريع التحول الرقمي التي تسعى محاكم دبي لإنجازها.

خطوات

وفي هذا الجانب، أوضح عبد الله الريس مدير إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي، أن خطوات تقديم الخدمة يتم من خلال تقديم طلب الكتروني من قبل العميل بعد أن يتم إدخال جميع بيانات الأطراف (طالب الإشهاد الشهود) ويتم إدخال شروط العقد وإرفاق المستندات المطلوبة (صور هويات الورثة والمتوفي – صورة شهادة الوفاة)، بعد ذلك يتم سحب الطلب من قبل الموثق للتدقيق ومراجعة البيانات وبذلك يتم إرسال العقد للقاضي لاعتماده وإرساله للمتعامل على البريد الالكتروني المسجل.

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