تبني منصة «سداد أبوظبي» لدفع رسوم خدمات الدفاع المدني

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية توقيع اتفاقية مع بنك أبوظبي الأول لتبني منصة «سداد أبوظبي»، لإتمام عملية الدفع الرقمي لجميع خدماتها، ما يسهم في تسريع التحول الرقمي، وتوفير حلول مبتكرة لخدمة أفراد المجتمع.

وشهد توقيع الاتفاقية العميد محمد إبراهيم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والدكتور محمد عبدالحميد العسكر مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، ووقع الاتفاقية العقيد سويدان سعد العامري مدير مركز الموارد والخدمات المساندة في هيئة لبوظبي للدفاع المدني، ورمانا كومار الرئيس التنفيذي لشركة Magnati في بنك أبوظبي الأول.

وأكد مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني اهتمام الهيئة وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، لافتاً إلى أن الهيئة ستوفر كل إمكاناتها لأجل إنجاح وتفعيل أهداف الاتفاقية، ومواكبة أحدث المستجدات في منظومة المدفوعات الحكومية، من خلال منصة «سداد أبوظبي»، بما يسهم في خدمة المجتمع، وفق أرقى المعايير المتطورة.

وأشاد بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي الرقمية والتعاون مع بنك أبوظبي الأول، بما يسهم في دعم الخطط الاستراتيجية الهادفة للارتقاء المستمر بالخدمات الحكومية.

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