شرطة دبي تستقبل ألف سائح بالترحيب والهدايا التذكارية

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي - ممثلة بإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالتعاون مع مركز شرطة الموانئ، وأكاديمية شرطة دبي وإدارة التوعية الأمنية - وفداً سياحياً، حط رحاله في ميناء دبي هاربور، قادماً على متن إحدى بواخر «عايدة كروز»، وذلك في إطار جهودها لتوعية السياح بخدمات الشرطة الأمنية والذكية عبر مختلف قنوات التواصل الإلكترونية.

مبادرة

وأكد العقيد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، أن استقبال سياح إمارة دبي، والترحيب بهم، يأتي ضمن مبادرة «فرحة سائح»، الهادفة إلى دعم رؤية ورسالة استراتيجية شرطة دبي الساعية لترسيخ شعور الأفراد بالأمان، عبر التوعية بالخدمات الذكية المبتكرة، والتي تسرع التكنولوجيا اليوم من تقديمها للمتعاملين بسهولة وكفاءة.

أعداد

وأوضح العقيد الجلاف أن إدارة الشرطة السياحية استقبلت 1000 سائح بالإضافة إلى 700 شخص يعملون على متن السفينة، مرحبين بهم على أرض الدولة، إلى جانب تقديم عروض عسكرية وأخرى بالدوريات الفارهة، ومشاركة من الشرطية «آمنة»، وتوزيع هدايا تذكارية لهم، مؤكداً أن هذه المبادرات من شأنها دعم القطاع السياحي في الإمارة والمساهمة في إثراء التجربة السياحية للقادمين لإمارة دبي.

وأكد أهمية التوعية بمختلف قنوات التواصل الإلكترونية والذكية للوصول إلى الجمهور في كل مكان، وتقديم خدمات الشرطة السياحية في أي وقت.

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