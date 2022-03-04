المكرمون بأوسمة رئيس مجلس الوزراء نماذج مشرّفة لتحسين حياة الناس

المصدر: دبي ـ البيان

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يمثل الفائزون بأوسمة رئيس مجلس الوزراء، الذين تم تكريمهم أمس، في حفل الدورة السادسة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، نماذج مشرفة للعمل الحكومي القائم على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتبسيط وتسهيل الإجراءات المتبعة لتحسين حياة الناس، من خلال تبنيهم ممارسات مبتكرة وغير تقليدية في العمل الحكومي، عكست مستوى متقدماً للموظف الشغوف بخدمة مختلف أفراد المجتمع، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في الارتقاء بالأداء، وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم.

أحمد النعيمي.. كفاءة وحرفية

يعد المقدم أحمد سعيد حميد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في عجمان، الحاصل على وسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الإشرافي، من الموظفين المتميزين أصحاب القصص الملهمة والمشرّفة في العمل الشرطي، فهو مع كونه أصغر مدير إدارة للتحريات والمباحث الجنائية في وزارة الداخلية، إلا أنه، وبعزيمته القوية وحبه لعمله، وتفانيه في أداء واجبه المهني، نجح بممارسة مهامه بفكر ومنظور مختلف، يعتمد على تبني وتطبيق الأنظمة والبرامج الإلكترونية الحديثة للحد من الجريمة، كاستخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة مسرح الجريمة، والربط الإلكتروني لكاميرات المراقبة، وتطبيق الهواتف الذكية «مرسال» للربط الإلكتروني مع الجهات القضائية، وتسريع أذونات التفتيش، وتقليص زمن تقديم الخدمة.





خالد أميري.. ابتكار وتطوير

يعد الأستاذ الدكتور خالد مير أحمد أميري، المتخصص في علم الجينوم والوراثة الجزيئية، ومدير مركز خليفة للهندسة الوراثية والتقنيات الحيوية، ورئيس قسم علوم الأحياء، في جامعة الإمارات العربية المتحدة، الحاصل على وسام رئيس مجلس الوزراء في وظائف المستقبل، من الموظفين المتميزين، الذين يمتلكون حباً كبيراً لرسالتهم العلمية، ودورها في تحسين الحياة، فهو أول من أدخل واستخدم تقنية Genome editing في الدولة، وعمل على تطبيقها، لإنتاج بعض النباتات والطيور، وتحسين إنتاج بيض الطيور، من خلال التغييرات الجينومية التي لا تضر بصحة الإنسان، والمطابقة لسياسة السلامة الحيوية.

نعيمة الحوسني.. الارتقاء بعلم الخرائط

تؤدي الدكتورة نعيمة الحوسني الأستاذ المشارك في قسم الجغرافيا والاستدامة الحضرية، والباحثة في مجال علم الخرائط والجغرافيا، الحاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء في الوظائف المتخصصة، دوراً بارزاً في تعزيز وتطوير المعارف العلمية في هذا المجال الحيوي، وقد ساهمت في تطويره من الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، للتخصص الدقيق والنادر «علم الخرائط».

حيث استطاعت بإصرارها وعزيمتها وإيمانها بالقدرة التي تمتلكها، الحصول على 37 جائزة ومنحة بحثية، منها 19 جائزة محلية وعالمية، و6 منح بحثية، و3 كتب تخصصية من تأليفها، و13 بحثاً علمياً منشوراً، وقد تم عرض 32 من إنتاجاتها العلمية في المؤتمرات بين عامي 2018 و2020، وأسهمت مخرجات هذه البحوث والدراسات، في حصولها على حقوق الترجمة للناطقين باللغة العربية على المستوى العالمي، لثلاثة كتب تخصصية.





وداد بوحميد.. إدارة التواصل

تتمتع وداد بو حميد مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الحاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال الاتصال الحكومي، برؤية واضحة لمستقبل إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، وتؤمن بأن التخطيط المسبق، والمتابعة والعمل الدؤوب، من أهم الأسباب التي تسهم في تحويل التحديات إلى فرص جديدة.

وقد عملت منذ انضمامها للوزارة، على وضع خطة استراتيجية، لتحقيق أهداف الوزارة، بما ينسجم مع رؤية الدولة المستقبلية للقطاع الصحي، فأعادت بناء الإدارة وفق 4 تخصصات رئيسة، وربطتها بمنظومة وأهداف واضحة، وقد مثلت الدولة في كثير من المؤتمرات والفعاليات.





شيخة البلوشي.. المتعامل يستحق أفضل خدمة

تؤمن شيخة موسى علي البلوشي إداري إسعاد المتعاملين في مركز خدمة برنامج الشيخ زايد للإسكان بالفجيرة، التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، الحاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال سعادة المتعاملين، بأهمية نشر مفاهيم العمل الإيجابي بين الموظفين، والانتقال بثقافة إسعاد المتعاملين إلى مراحل متقدمة، وجعلها ممارسة يومية، للوصول إلى أفضل الخدمات عالمياً.

وهي تتقن العديد من اللغات، مثل «الإنجليزية، والأوردو والنيبالية، ولغة الإشارة»، التي وظفتها في تعزيز تجربتها، وتميزها في خدمة المتعاملين من جميع الجنسيات المقيمة على أرض دولة الإمارات، وتمتلك تجربة واسعة في مجال سعادة المتعاملين، تمتد على مدى أكثر من 10 سنوات، ما أتاح لها الفرصة للفوز بالعديد من الجوائز والشهادات التقديرية، لتفانيها في العمل.

بدأت البلوشي مشوارها الوظيفي، مع «تسهيل» في الفجيرة، وتطوعت بوقتها دون أي مقابل، لتأسيس فرع آخر من «تسهيل» في كلباء، وتصميمه بطريقة تقدم رحلة متعامل متكاملة، وتدريب جميع الموظفين، ما أثمر في حصول هذا المركز الجديد على تصنيف 3 نجوم، حسب نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، كما أنها لم تبخل في نقل خبراتها ومعارفها لبقية زملائها في العمل، الذين ينظرون لها بعين الاحترام والتقدير، لدورها الفاعل في تنمية قدراتهم، ورفع مستوى أدائهم الوظيفي، بما يفوق التوقعات.





فوزية آل علي.. عطاء بلا حدود

تعد فوزية محمد آل علي، الباحثة الاجتماعية في إدارة الضمان الاجتماعي بمكتب الشؤون الاجتماعية في الشارقة، التابع لوزارة تنمية المجتمع، الحاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال سعادة المتعاملين، مصدر إلهام، وقدوة لزملائها في العمل، من خلال تفاعلها الإيجابي المتميز، فهي النموذج المشرق لقصة نجاح المرأة الإماراتية، التي تعطي بكفاءة واقتدار، وبلا حدود، لخدمة الناس وتسهيل حياتهم، انطلاقاً من إيمانها بأن سعادة الناس، هي سعادتها الحقيقية.

سخّرت آل علي قدراتها المتميزة في مجال التعليم، التي اكتسبتها خلال عملها كمعلمة تربية خاصة في وزارة التربية والتعليم، ومركز عجمان لأصحاب الهمم، لمدة تجاوزت 16 عاماً، وقد حققت حلمها، بانضمامها للعمل في وزارة تنمية المجتمع، بهدف الوصول للمحتاجين، ودعمهم وخدمة الناس.

حيث ساهمت بإنجاز 2614 معاملة للفترة ما بين 2017 و2020، والذي نتج عنه ارتفاع في نسبة سعادة المتعاملين إلى 98 %، من خلال تقليل زمن الانتظار إلى 3 دقائق، حيث تركز على تقديم الخدمات بشكل استباقي، لتوفير متطلبات إنجاز خدمة «البحث الاجتماعي».

تحرص آل علي، على متابعة الحالة الإنسانية بنفسها، وفي جميع الأوقات، غير متقيدة بأوقات الدوام الرسمي، وكان لها الدور الكبير والبارز في تفريج كرب الكثير من الأسر المتعففة، وهي المكلفة كباحث ممثل لإمارة الشارقة، في لجنة الإغاثة، ولجنة الدعم الطارئ.

حيث ساهمت بحل أزمات 50 أسرة في 2021، كما ساهمت في توفير بدائل للأسر غير مستوفية الأوراق، لاستحقاق مساعدة «من لا عمل له»، من خلال التواصل مع جمعيات خيرية، وشركات الصرافة، لتوفير رواتب شهرية لـ 10 أسر، ممن خسروا وظائفهم خلال جائحة كوفيد 19، ما يعد خارج نطاق عملها، كما ساهمت في إيجاد وظائف لعدد من الحالات المستحقة.

جاسم البلوشي.. الذكاء الاصطناعي للكشف عن الجرائم

يعتبر المساعد أول جاسم هيكل البلوشي، موظف المباحث في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في الفجيرة، الحاصل على وسام رئيس مجلس الوزراء للشباب، من الشباب الطموح، الذي يمتلك حباً وشغفاً كبيراً بعمله، وهو يؤمن بأهمية توظيف جميع الإمكانات لحفظ سلامة وترابط المجتمع، ووقايته من جميع المخاطر والسلبيات التي قد تواجهه، وقد استطاع توظيف الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الجرائم.

وهو من الذين يتمتعون بسرعة بديهة وذكاء، مكنه من حل العديد من الجرائم، وقد تم اختياره ضمن أفضل 4 أفراد شرطة على مستوى العالم، لجائزة قادة الشرطة، فئة ضابط عام، من الجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP)، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2020، لما يمتلكه من حسن التصرف، وقيامه بردع محاولة اعتداء في السوق، رغم كونه غير مسلح، وخارج أوقات الخدمة.





فايزة المعيني.. إيجابية وتميز

تعد فايزة محمد المعيني مدير مركز أم القيوين للتوحد، التابع لوزارة تنمية المجتمع، الحاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء للشباب، من الموظفات المتميزات، اللاتي يؤمنّ بأن تحويل العمل من مهمة وظيفية تقوم على تقديم الخدمة فقط، إلى مصدر لإسعاد الناس، وتعزيز الإيجابية لديهم.

وقد كان للمعيني دور بارز في الارتقاء بمستوى أداء مركز أم القيوين للتوحد، وتقديم خدمات تدريبية وتعليمية وتأهيلية نوعية مستدامة للمنتسبين إليه، وهي تتصف بالإيجابية والتميز في التعامل، والقدرة على استيعاب الآخرين، واتخاذ القرارات المناسبة، وفي الوقت المناسب.واجهت المعيني مع استلام مهامها في مركز أم القيوين للتوحد، تحديات كبيرة، لعدم توفر جميع التجهيزات المطلوبة، إلا أنه بإصرارها وحبها للعمل، تمكنت من تأدية المهام الوظيفية كاملة.

قامت المعيني بإنشاء حديقة السعادة في المركز، وهي تعتز بالموقف الإيجابي الذي حصل لها مع ولي أمر أحد أصحاب الهمم، عندما جاء للمركز لتسجيل ابنه، ورغم عدم استيفائه للشروط المطلوبة، إلا أنه خرج مسروراً من الرد الحسن، والتعامل الإيجابي الذي قدمته له.

الدكتور علي المرزوقي.. حلول مستدامة

يؤمن الأستاذ الدكتور علي حسن المرزوقي، الأستاذ بكلية الهندسة، وعميد كلية الدراسات العليا «الهندسة الكيميائية والبترولية»، في جامعة الإمارات العربية المتحدة، الحاصل على وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مبتكر، بأن تعزيز روح المبادرة الإيجابية بين الموظفين، وتشجعهم على الابتكار والإبداع، من أهم الأسباب المحفزة على إيجاد حلول للتحديات، وابتكار خدمات ترضي الناس وتسعدهم.

وهو من عاشقي البيئة، فهو لا يكل ولا يمل من البحث عن أفكار وابتكارات، لإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها البيئة، مستلهماً من فكر المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، واهتمامه بالإنسان والأرض، والحياة البيئية لخير البشرية.

الدكتورة منى العيان.. تحسين المؤشرات

تؤمن الدكتورة منى عبيد العيان استشاري جراحة الثدي في مستشفى صقر، التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، الحاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب، بأن الابتسامة والاستماع لأوجاع الناس، والتفاعل معهم، وتقديم خدمات متميزة لهم، تفوق التوقعات، من أهم الأسباب التي تسهم في تعزيز الروح الإيجابية للمرضى، التي بدورها تساعد على امتثالهم للشفاء، وتقوية إرادتهم.

وقد قدمت خلال مسيرتها المهنية كطبيبة استشارية، إنجازات متفردة، مثل افتتاح أول عيادة تخصصية لأمراض وجراحة الثدي على مستوى الوزارة، في مستشفى صقر 2014، وفق معايير عالمية، وتطويرها، لتصبح أول مركز متكامل للعناية بالثدي 2019، لضمان تقديم الاستشارة والفحوصات التشخيصية في نفس اليوم، ونقلت ذات التجربة إلى قسم جراحة العيون والمسالك البولية.

وأثمرت مهارات العيان، وحبها لعملها، وشعورها بمعاناة المرضى، في إدخال أنظمة العمليات الترميمية المباشرة لعمليات أورام الثدي، وعملت من خلال خبراتها الواسعة، واطلاعها على المستجدات العلمية، والتوجهات الحكومية، على إدخال خدمة قراءة الماموغرام بالذكاء الاصطناعي، كأول مركز على المستوى الإقليمي، ما ساهم في تحسين مؤشرات الوفيات الخاصة بالسرطان.

الدكتور عصام الزرعوني.. تميز طبي

حقق الدكتور عصام محمد نور الزرعوني طبيب استشاري أ - تشخيص الأمراض والإصابات، الحاصل على وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب، خلال مسيرته المهنية كطبيب، لمدة 18 عاماً، ومن خلال عمله استشاري طب طوارئ أطفال في مستشفى القاسمي بالشارقة، العديد من الإنجازات، من ضمنها المساهمة في تفعيل قسم الطوارئ، وفق المعايير العالمية، والحصول على الاعتماد الدولي لتحقيق رؤية الدولة في حصول جميع المنشآت الصحية على الاعتماد.

ساهم د. عصام، في حصول المستشفى على اعتماد البورد العربي لبرنامج طب الطوارئ، وشارك في إعداد المنهاج، واقترح إضافة منهاج الطوارئ، ضمن برنامج الامتياز على مستوى الوزارة، وشارك بفاعلية، في إعداد السياسات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقسم، للتصدي لجائحة كوفيد 19. كما شارك ميدانياً في جهود التصدي للأزمات والتحديات الصحية.

قاد العديد من المبادرات، للارتقاء بمستوى الأداء، ورفع مستويات سعادة المتعاملين، وهو مهتم بتعميم المعرفة، من خلال نشر البحوث في المجلات الطبية، وتدريسه طلاب الطب في جامعة الشارقة، ومساعدة زملائه لتحقيق أهدافهم الأكاديمية والوظيفية، بوضع خطط تطويرية، ليعكس قيم الهوية الوطنية الإماراتية الأصيلة.





أميرة آل محمد.. إدارة مدرسية عنوانها التميز

تميزت أميرة حسن إبراهيم لهبش آل محمد مديرة مدرسة الشفاء بنت عبد الله للتعليم الثانوي في كلباء بإمارة الشارقة، الحاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مدرسة، بمبادراتها المبتكرة، الهادفة لبناء مهارات الطالبات في مختلف المجالات.

ونفذت أميرة مبادرات، تشمل مجالات التحول الرقمي، وتأسيس أكاديمية (MSAT) الافتراضية، وإنشاء نادي رواد الأمم المتحدة لتعزيز القدرات (الدبلوماسية) لطالباتها، وعملت على مشاركاتهن الخارجية من (41) مشاركة، إلى (333) مشاركة، وأسهمت جهودها في الارتقاء بمستوى السعادة في البيئة المدرسية، لتصل إلى (%95).

كما تمكنت المدرسة بإدارتها من الفوز بالعديد من الجوائز على مستوى النطاق، مسجلة (97) مركزاً، مقارنة بـ (19) في 2017، ومن ضمن الجوائز التي فازت بها المدرسة، جائزة المجلس الأعلى للوقاية من التنمر (فئة أفضل مدرسة)، وجائزة الإمارات (المدرسة المتميزة)، وجائزة حمدان (فئة التربوي المتميز)، وجائزة القائد المؤسس (أفضل موظف إشرافي).

وتحرص أميرة على تطوير مستوى التعلم، من خلال تعزيز عمليات التحصيل العلمي، وتنظيم الدورات التدريبية، حيث ارتفعت الساعات التدريبية بشكل تصاعدي، خلال الأعوام الأربعة الماضية، من (172) ساعة إلى (188) ساعة، ثم (234) ساعة.

عائشة الشحي.. التميز والنجاح

تمتلك عائشة محمد البك الشحي، المعلمة في مدرسة نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي – رأس الخيمة، الحاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم، رغبة مخلصة في العطاء والعمل الدؤوب، وتحقيق الإنجازات بشكل مستمر، فهي صورة مشرفة للمرأة الإماراتية العاملة، الواثقة من قدراتها وإمكاناتها، ورغم كثرة الحصص التي تلقيها على الطلاب، وانشغالها بهم، إلا أنها تبذل أقصى جهودها لتحقيق التميز والنجاح.

وقد تفوقت في أدائها المدرسي لسنوات عديدة، وحصلت على الكثير من جوائز التميز، مثل جائزة خليفة التربوية للإبداع في اللغة العربية، فئة المعلم المتميز 2021، وفئة المعلم المبدع 2016، وجائزة رأس الخيمة فئة المعلم مستدام التميز 2020، وفئة المعلم المتميز 2017، وجائزة الشارقة فئة المعلم المتميز 2018، وجائزة القائد المؤسس 2018، وجائزة معلم الإمارات المبتكر 2016 و2017.

قضت الشحي 20 عاماً في بناء مسيرتها المتميزة، وتعزيزها بالخبرات اللازمة، للمشاركة بفاعلية في بناء الأجيال وإعدادهم للمستقبل، ومتابعة مسيرة التميز والتنمية والتطوير التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، وكانت مثالاً للموظف المجتهد والمخلص والمؤثر، وهي تفخر بمهنتها ووظيفتها، وتعتز بالقطاع التعليمي، وهو ما دفعها لعدم قبول عروض كثيرة لتولي مناصب إشرافية، لأنها تؤمن بأن الميدان والطلاب هم هدفها الأساسي، فكرست نفسها للعمل الميداني، حتى خارج أوقات العمل الرسمية.

نفذت الشحي 70 استراتيجية حديثة، منها استراتيجية التعليم بالألعاب، كاستخدامها لمكعبات الليغو، وقصص النحو القصيرة، وطبقت استراتيجية المدونة المستوحاة من التجربة السويسرية، ونقلت أثرها لنحو 45 معلماً ومعلمة، لمجتمعات التعلم المهنية 2018، ما أسهم في تعزيز قدراتهم وتحسين مستوى أدائهم.

خلود المنصوري.. تطوير مستمر

تتبنى خلود يوسف خلف المنصوري، المعلمة في مدرسة الشفاء بنت عبد الله للتعليم الثانوي في كلباء بإمارة الشارقة، الحاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم، الفكر التطويري، الذي يقوم على مفاهيم التميز والإبداع والابتكار، لمواكبة المتغيرات في مختلف المجالات، وتعزيز المستوى المعرفي لدى الطلاب، وتعمل على تطوير مستوى أدائها الوظيفي بشكل متواصل، لتحقيق التميز، والوصول إلى أفضل النتائج التي تنعكس على تحصيل الطلاب العلمي.

وقد استطاعت ترجمة جهودها، من خلال تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم، وبناء شخصياتهم وفق منهجيات علمية، ما أثمر حصولها على عدة جوائز، مثل جائزة الرائد الرقمي، وجائزة الإمارات فئة المعلم المتميز. وقد أنجزت المنصوري أكثر من 260 ساعة تدريبية، وحضرت 56 ورشة تدريبية، إضافة إلى 60 ورشة في المنصة العالمية لمجتمع الميكروسوفت التعليمي، وحصلت على الملكية الفكرية عن بحث إجرائي، ولعبة شذور العربية والمعجم الرقمي.

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