محمد بن راشد: الإمارات بقيادة خليفة جعلت التميز قيمة أساسية للارتقاء بحياة الناس

المصدر: ​دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جعلت التميز قيمة أساسية وغاية كبرى للعمل الحكومي الهادف للارتقاء بحياة الناس.

جاء ذلك بمناسبة تكريم سموه الفائزين بالدورة السادسة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعدد من الوزراء، والذي نظمته حكومة دولة الإمارات في إكسبو 2020 دبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «شهدنا اليوم تكريم الفائزين في الدورة الجديدة من جوائز التميز الحكومي.. نبارك للوطن مسيرة التفوق والإنجازات التي تبعث على الفخر تحت قيادة أخي الشيخ خليفة.. وفخورون بما حققته وزاراتنا ومؤسساتنا من أداء خلال الفترة الماضية».

وأكد سموه أن «النموذج الإماراتي في الإدارة الحكومية أثبت نجاحه في الأداء إقليمياً وعالمياً»، وقال: «في الخمسين الجديدة ستكون الغايات والأهداف أكبر وأكثر تميزاً.. وكوادرنا الوطنية من سيقود التحولات الكبرى لمشاريع دولتنا».

وأضاف سموه: «ثروتنا الحقيقية هي الإنسان.. وشبابنا الذي استطاع الوصول للمريخ قادر على الوصول لآفاق أبعد وأكثر تميزاً في الكفاءة والأداء الحكومي.. وهدفنا أن تكون حكومة الإمارات الأفضل في العالم».

كما قال سموه في تدوين عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أمس: «شهدت اليوم تكريم الفائزين ضمن جوائز الأداء الحكومي المتميز في حكومة دولة الإمارات.. أفضل وزارة.. وأفضل مدير.. وأفضل موظف.. وأفضل طبيب.. وأفضل معلم.. وأفضل الجهات في مختلف مجالات … نبارك للجميع شرف خدمتهم المتميزة لوطننا الغالي..».

وأضاف سموه: «هذا العام هو الثامن والعشرون الذي أكرم فيه المتميزين ضمن جوائز الجودة والتميز.. وعندما نقارن مؤسساتنا وخدماتها وتطورها وكفاءتها بين 1994 و2022 نعرف بأننا قطعنا شوطاً كبيراً جداً في تطوير بلادنا عبر تطوير مؤسساتنا، وذلك بفضل هذه الجوائز التحفيزية والتنافسية».

17 فئة

وتضم الجائزة ضمن الجوائز المؤسسية 17 فئة، تشمل الجهة الاتحادية الرائدة، وأفضل جهة في مجال الابتكار، وأفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل، وأفضل جهة في المرونة المؤسسية، وأفضل جهة في تبني الذكاء الاصطناعي، وأفضل جهة تحقيقاً للأجندة الوطنية، وأفضل جهة في تحقيق الرؤية، وأفضل جهة تحقيقاً للموقع الريادي والتنافسية، وأفضل جهة في الخدمات الاستباقية المترابطة، وأفضل جهة تحسناً في الأداء.

وأفضل جهة في تحسين جودة الحياة، وأفضل جهة في إدارة البيانات والمعرفة، وأفضل جهة في الاتصال الحكومي، وأفضل جهة في الشراكة والتكامل، وأفضل جهة في تطبيقات العمل عن بعد، وأفضل جهة في مجال تصنيف قنوات تقديم الخدمة، وأفضل جهة في جودة الحياة في بيئة العمل.

كما تضم الجائزة 15 فئة ضمن أوسمة رئيس مجلس الوزراء، هي أفضل سفير متميز، وأفضل وكيل وزارة، وأفضل مدير عام، وأفضل وكيل وزارة مساعد، وأفضل مدير تنفيذي، وأفضل طبيب، وأفضل مدير مدرسة، وأفضل معلم، وأفضل مبتكر، والأفضل في مجال سعادة المتعاملين، والمجال الإشرافي، ووظائف المستقبل، والشباب، ومجال الاتصال الحكومي، والوظائف المتخصصة.

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الحاصلين على أوشحة محمد بن راشد، التي تمنح لمواطني الدولة ذوي الإسهامات البارزة في تأسيس وخدمة دولة الإمارات، وأصحاب الخدمات الجليلة للمجتمع، الذين تركوا أثراً إيجابياً في حياة الناس، إذ كرم سموه في هذه الفئة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي - أبوظبي.

الجهة الرائدة في استدامة التميز

وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شهدت الدورة السادسة للجائزة تكريم سموه لوزارة الداخلية، الجهة الفائزة بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، في إضافة نوعية جديدة لفئات الجائزة المؤسسية، تمنح للجهة التي حافظت على أداء ريادي على مدى السنوات الماضية، وتمكنت برؤية قيادتها الفذة من ترسيخ التميز ليصبح المعيار الأول والأهم لعملها ولتصبح قدوة لبقية الجهات.

أوسمة رئيس مجلس الوزراء

وكرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الفائزين بأوسمة رئيس مجلس الوزراء، وقال سموه: «كرمنا اليوم الفائزين بالدورة السادسة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، جائزة ترسخ عاماً بعد عام أرقى معايير التنافسية في الأداء الحكومي.. تكريم رفيع يصادف أهله من أصحاب الإنجازات والجهود الاستثنائية المخلصة».

وأكد سموه أن توجيهات القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحفز أصحاب الجهود والرؤى والمبادرات المتميزة على مواصلة الإبداع، عبر بيئة تنافسية تؤكد صدارة الدولة وتبوؤها مراكز متقدمة في مختلف مؤشرات التنمية إقليمياً وعالمياً».

وأضاف سموه: «الأداء الحكومي المتميز في مختلف قطاعات العمل الحكومي بالدولة يقف وراءه شخصيات وعقول ومبدعون متميزون، أسهموا بفاعلية واقتدار في ترسيخ المكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة في المجالات كافة»، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل سفيرة معالي لانا زكي نسيبة، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، فيما فاز بوسام أفضل سفير، عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية كوريا الجنوبية، في أول تكريم من نوعه بهذا الوسام الجديد الذي تم استحداثه في الدورة الحالية للجائزة.

وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة، موزة إبراهيم الأكرف - وزارة تنمية المجتمع، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير عام الدكتور يوسف محمد السركال - مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير عام اللواء سهيل سعيد الخييلي - الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة مساعد عبدالله محمد عبدالرحمن البلوكي - وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير تنفيذي محمد إبراهيم الزرعوني - هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وكرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.. بوسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الإشرافي أحمد سعيد حميد النعيمي - وزارة الداخلية، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء في وظائف المستقبل الدكتور خالد مير أحمد أميرى - جامعة الإمارات العربية المتحدة، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء في مجال الاتصال الحكومي، وداد أحمد بوحميد - وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مدرسة أميرة حسن إبراهيم لهبش آل محمد.

كما فاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم، عائشة محمد البك الشحي، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم، خلود يوسف المنصوري، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مبتكر، البروفيسور علي حميد محمد المرزوقي - جامعة الإمارات العربية المتحدة.

كما فاز بوسام رئيس مجلس الوزراء للشباب فايزة محمد المعيني - وزارة تنمية المجتمع، وفاز كذلك بوسام رئيس مجلس الوزراء للشباب جاسم هيكل البلوشي - وزارة الداخلية، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء في الوظائف المتخصصة الدكتورة نعيمة الحوسني - جامعة الإمارات العربية المتحدة، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب الدكتورة منى عبيد العيان، كما فاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب الدكتور عصام محمد نور الزرعوني.

وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء - مجال سعادة المتعاملين، فوزية محمد آل علي - وزارة تنمية المجتمع، كما فاز بوسام رئيس مجلس الوزراء - مجال سعادة المتعاملين، شيخة موسى علي البلوشي - وزارة الطاقة والبنية التحتية.

فخر الإمارات

وكرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفائزين بميدالية فخر الإمارات، التي تمثل أرفع تكريم يتم منحه لمواطني الدولة، ممن قدموا نماذج رائدة لأبناء الإمارات المحبين للوطن والمتفانين في أعمالهم، ويمثلون قدوة للأجيال.

وأكد سموه أن الجائزة بما تتضمنه من معايير ومحفزات أصبحت تلعب دوراً مهماً في الارتقاء بجودة الأداء في مختلف المؤسسات الحكومية، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال سموه: «ترفد الجائزة المجتمع مع كل دورة جديدة لها، بنخبة من النماذج المتميزة التي تسهم في نهضة الوطن في مختلف المجالات، وتمد الأجيال الحالية والقادمة بالقدوة الملهمة القادرة على مواصلة التميز وتقديم الأفضل للوطن والمواطن».

شمل التكريم رزان خليفة المبارك - رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، واللواء الدكتور أحمد ناصر أحمد الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، والدكتور منصور العور، والدكتور علي عباس البلوشي، استشاري جراحة العظام والمفاصل، كما كرم سموه فاطمة الملا، أكاديمية وباحثة إماراتية بميدالية فخر الإمارات.

وعلى مستوى التكريم الخاص للمؤسسات والمشاريع، كرم سموه الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفريق الإمارات للشراكات الاقتصادية العالمية ومشروع مراكز الشباب، ومشروع مفاعل براكة النووي.

جوائز مؤسسية

وكرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الفائزين بجائزة الفئة الرئيسية «الجهة الاتحادية الرائدة»، التي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في جميع معايير منظومة التميز الحكومي.

وفاز عن فئة الوزارات أكثر من 500 موظف، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعن فئة الوزارات أقل من 500 موظف فازت كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة: إن كوكبة جديدة من المتميزين يحصدون الفوز بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، أسهموا عبر أداء نوعي في تقديم أداء حكومي متميز، بما يدعم توجهات القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في توفير أرقى معايير جودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر، ودفع جهود تنمية دولة الإمارات في شتى المجالات، ودعم تنافسيتها وريادتها إقليمياً وعالمياً.

وأكد سموه أن الفوز بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، التي تعد أرفع تكريم للتميز الحكومي في الدولة، والوفاء بمتطلبات تنافسية متقدمة تتطلبها المشاركة بالجائزة بالأساس، يؤكد كفاءة المؤسسات الحكومية بالدولة، وجدارتها وتطورها الدائم، بما ينسجم مع مبادئ الخمسين الجديدة والرؤية المستقبلية لدولة الإمارات.

كما كرم سموه الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الهيئات أكثر من 500 موظف، وفازت بها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعن فئة الهيئات أقل من 500 موظف كرم سموه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، كما كرم سموه الجهة الأكثر تحسناً في الأداء، وتمنح للجهة الحكومية التي حققت قفزة نوعية في الأداء، برؤية قيادية متميزة ارتقت بالكفاءة والفاعلية ووصلت بها إلى مستويات متقدمة، وفاز بالجائزة كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة تنمية المجتمع.

وعلى مستوى الفئات الفرعية في الجوائز المؤسسية، كرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.. وزارة الداخلية، لفوزها بالفئة الجديدة «أفضل جهة في تحقيق الرؤية»، فيما فازت بجائزة أفضل تحقيق للأجندة الوطنية، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وفي فئة جديدة هي جائزة أفضل جهة في تحسين جودة الحياة فازت وزارة تنمية المجتمع، وعن فئة أفضل جهة في المرونة المؤسسية، وهي من الفئات الجديدة، فازت وزارة الداخلية، وفي جائزة أفضل جهة في جودة الحياة في بيئة العمل فازت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، فيما فاز بالفئة الجديدة لجائزة أفضل تحقيق للموقع الريادي والتنافسية كل من الهيئة العامة للطيران المدني، كما فازت في الفئة ذاتها وزارة الداخلية.

وفازت بجائزة أفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل، وهي فئة جديدة، وزارة المالية.

كما كرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الجهة الفائزة بالفئة الجديدة لجائزة أفضل جهة في تطبيقات العمل عن بعد، وهي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فيما فازت في جائزة أفضل جهة في تبني الذكاء الاصطناعي وزارة الداخلية، وفي جائزة أفضل جهة في إدارة البيانات والمعرفة التي تمنح للمرة الأولى، ففازت فيها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

كما كرم سمو الشيخ منصور بن زايد.. وزارة الداخلية في الفئة الجديدة لجائزة أفضل جهة في الشراكة والتكامل، وفازت بجائزة أفضل جهة في الاتصال الحكومي، وهي فئة جديدة، وزارة تنمية المجتمع، فيما فاز في جائزة أفضل جهة في الخدمات الاستباقية المترابطة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وفازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بجائزة أفضل جهة في مجال الابتكار، وفازت كل من وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بجائزة أفضل جهة في مجال تصنيف قنوات تقديم الخدمة، كما فاز بجائزة أفضل جهة في تمكين الشباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

مرجعية

من جانبه، أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن منظومة التميز الحكومي الإماراتية أصبحت مرجعية ومحوراً أساسياً للمعايير التي تعتمدها العديد من مؤشرات الجودة العالمية، بما في ذلك المعايير المعتمدة لدى الحكومات في سبيل تطوير الأداء الحكومي، وهو ما تدعمه بشكل منهجي دولة الإمارات من خلال العديد من البرامج والشراكات الاستراتيجية والحكومية التي تربطها بدول شقيقة وصديقة.

وقال معالي القرقاوي: «الجائزة وما ترسخه من بيئة عمل تنافسية محفزة على الإنجاز والتميز تدعم مستهدفات عمل حكومة دولة الإمارات القائمة على معايير الجودة الشاملة والابتكار المستدام، واستشراف المستقبل وتطوير إمكانات الكوادر البشرية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وتحسين الكفاءة والإنتاجية، واعتماد التميز خياراً استراتيجياً.

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