طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الإمارات، في الأيام المقبلة على النحو التالي:

الجمعة: طقس رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية، مع ظهور سحب منخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ومغبر وغائم جزئي أحياناً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت: طقس غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطقة الساحلية والشمالية وقد تسقط أمطار خفيفة، ومغبر أحياناً نهاراً. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأحـد: طقس غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطقة الساحلية والشمالية وقد تسقط أمطار خفيفة صباحاً. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. حالة البحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الاثنين: طقس رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية - صحو إلى غائم جزئي أحياناً. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء: طقس مغبر وغائم جزئي أحياناً - ارتفاع في درجات الحرارة. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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