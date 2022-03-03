العتيبة: علاقة الإمارات بالولايات المتحدة تمر بمرحلة "اختبار تحمل"

المصدر: البيان

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أكد يوسف العتيبة سفير الإمارات في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أن العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة تمرّ بمرحلة "اختبار تحمّل".

وقال العتيبة خلال مؤتمر حول صناعة الدفاع والتكنولوجيا والأمن في أبوظبي "علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية مثل أي علاقة.. هناك أيام تكون العلاقة صحية جداً وأحياناً تعاني العلاقة من ضغوطات معينة.. اليوم علاقتنا تخضع لاختبار تحمل.. لكن المسألة لا تتعلق فقط بالولايات المتحدة الأمريكية بل ببناء الثقة مع كل الدول التي نعمل فيها مهم جداً في تطوير هذا القطاع بالتحديد».

وأضاف في اليوم الثاني للمؤتمر "اليوم، نمرّ بمرحلة اختبار جهد، لكنني واثق من أننا سنخرج منها وسنكون في موقع أفضل".

وقال العتيبة إن تركيز الإمارات تحوّل نحو سعي لتحقيق "شراكة" مع الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة، في مجالات عديدة بينها الدفاع والتكنولوجيا.

وتابع "أعتقد أنّه من العدل أن نقول إنه قبل 10 أو 20 عاما، كان يُنظر إلى الإمارات على أنها مشتر تقليدي للتكنولوجيا المتقدمة. اليوم أعتقد أنّ هذا الأمر تغيّر. لم نعد مهتمين فقط بالشراء، نحن مهتمون بالشراكة".

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