المكرمون بأوسمة رئيس مجلس الوزراء .. نماذج مشرفة للعمل الحكومي الهادف لتحسين حياة الناس

المصدر: وام

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يعد الفائزون بأوسمة رئيس مجلس الوزراء، الذين تم تكريمهم اليوم، في حفل الدورة السادسة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، نماذج مشرفة للعمل الحكومي القائم على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتبسيط وتسهيل الإجراءات المتبعة لتحسين حياة الناس من خلال تبنيهم ممارسات مبتكرة وغير تقليدية في العمل الحكومي عكست مستوى متقدماً للموظف الشغوف بخدمة مختلف أفراد المجتمع تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في الارتقاء بالأداء وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم.

وفيما يلي نبذات تعريفية عنهم ..

- أحمد النعيمي.. الكفاءة والحرفية..

يعد المقدم أحمد سعيد حميد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في عجمان، الحاصل على وسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الإشرافي، من الموظفين المتميزين أصحاب القصص الملهمة والمشرفة في العمل الشرطي فهو مع كونه أصغر مدير إدارة للتحريات والمباحث الجنائية في وزارة الداخلية، إلا أنه وبعزيمته القوية وحبه لعمله وتفانيه في أداء واجبه المهني نجح بممارسة مهامه بفكر ومنظور مختلف يعتمد على تبني وتطبيق الأنظمة والبرامج الإلكترونية الحديثة للحد من الجريمة، كاستخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة مسرح الجريمة، والربط الإلكتروني لكاميرات المراقبة، وتطبيق الهواتف الذكية "مرسال" للربط الإلكتروني مع الجهات القضائية وتسريع أذونات التفتيش وتقليص زمن تقديم الخدمة.

يتمتع أحمد النعيمي بشغف كبير وقدرة متميزة في إدارة العمل الجنائي بكفاءة وحرفية عالية، إلى جانب خبرات واسعة في مجال البحث الجنائي والتحليل، وشخصية مرنة وقدرة على تطبيق معايير الأداء الشرطي المتميز، كما يمتلك موهبة كبيرة في مجال بناء العلاقات والتفاعل مع الأفكار والمقترحات التطويرية من مختلف فئات وأفراد المجتمع، التي وظفها بشكل مبتكر في تطوير مجالات العمل، وقد شكل مجلساً للتواصل الاجتماعي في عجمان، شمل 13 دائرة لمناقشة تطوير الخدمات ما انعكس إيجاباً على مستوى الأداء في مختلف مجالات العمل.

- خالد أميري .. الابتكار والتطوير..

يعد الأستاذ الدكتور خالد مير أحمد أميري المتخصص في علم الجينوم والوراثة الجزيئية ومدير مركز خليفة للهندسة الوراثية والتقنيات الحيوية ورئيس قسم علوم الأحياء، في جامعة الإمارات العربية المتحدة، الحاصل على وسام رئيس مجلس الوزراء في وظائف المستقبل، من الموظفين المتميزين الذين يمتلكون حباً كبيراً لرسالتهم العلمية ودورها في تحسين الحياة، فهو أول من أدخل واستخدم تقنية Genome editing في الدولة، وعمل على تطبيقها لإنتاج بعض النباتات والطيور وتحسين إنتاج بيض الطيور من خلال التغييرات الجينومية التي لا تضر بصحة الإنسان، والمطابقة لسياسة السلامة الحيوية.

وتمكن الأستاذ الدكتور خالد أميري من خلال شغفه بتخصصه وحرصه على تحقيق النجاح والتميز من تطوير مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية وغير استراتيجيته البحثية من مركز تقني إلى مركز بحثي، وابتكر مجموعة متكاملة من المنصات البحثية في المركز، ولديه بصمة فارقة خارج نطاق العمل حيث تمكن من منافسة علماء من المنطقة والعالم في التعديل الجيني لسوسة النخيل لتعطيل حاسة الشم وتحديد نسل البويضات، كما وضع آلية معتمدة في تشخيص مرض التوحد، وأسس وحدة علم الجينوم في جامعة الإمارات.

- نعيمة الحوسني.. الارتقاء بعلم الخرائط..

تؤدي الدكتورة نعيمة الحوسني الأستاذ المشارك في قسم الجغرافيا والاستدامة الحضرية والباحثة في مجال علم الخرائط والجغرافيا، الحاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء في الوظائف المتخصصة، دورا بارزا في تعزيز وتطوير المعارف العلمية في هذا المجال الحيوي، وقد ساهمت في تطويره من الجانبين الأكاديمي والتطبيقي للتخصص الدقيق والنادر "علم الخرائط"، حيث استطاعت بإصرارها وعزيمتها وإيمانها بالقدرة التي تمتلكها الحصول على 37 جائزة ومنحة بحثية منها 19 جائزة محلية وعالمية و6 منح بحثية و3 كتب تخصصية من تأليفها، و13 بحثاً علمياً منشوراً، وقد تم عرض 32 من إنتاجاتها العلمية في المؤتمرات بين عامي 2018 و2020، وأسهمت مخرجات هذه البحوث والدراسات في حصولها على حقوق الترجمة للناطقين باللغة العربية على المستوى العالمي لثلاثة كتب تخصصية.

والحوسني صاحبة دور فعال في تطوير التعليم والبحوث، والمساهمة في دعم بحوث الطلبة ونشرها وتوظيف قدراتهم بما ينعكس إيجاباً على مسيرة الدولة التنموية، كما كان لها دور بارز في توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات أكاديمية وتنفيذية لتطوير المناهج وتحسين آليات العمل في مجال الخرائط، وهي تعمل على مواءمة متطلبات التدريس والبحوث مع توجه الدولة في الابتكار من خلال توظيف الدراسات والبحوث في المجال نفسه، وهي حريصة على تطوير قدراتها وتنميتها وقد التحقت بنحو 70 من الدورات والدبلومات المهنية في مجال الابتكار والتميز المؤسسي.

- وداد بو حميد .. إدارة التواصل..

تتمتع وداد بو حميد مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال الاتصال الحكومي، برؤية واضحة لمستقبل إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، وتؤمن بأن التخطيط المسبق والمتابعة والعمل الدؤوب من أهم الأسباب التي تسهم في تحويل التحديات إلى فرص جديدة، وقد عملت منذ انضمامها للوزارة على وضع خطة استراتيجية لتحقيق أهداف الوزارة بما ينسجم مع رؤية الدولة المستقبلية للقطاع الصحي، فأعادت بناء الإدارة وفق 4 تخصصات رئيسية وبطتها بمنظومة وأهداف واضحة، وقد مثلت الدولة في كثير من المؤتمرات والفعاليات.

بو حميد شخصية قيادية متميزة ولديها خبرة في إدارة التواصل والعلاقات العامة وهي تؤمن بأهمية تطوير القدرات والمهارات لدى الموظفين وتنمية معارفهم العلمية والعملية والتخصصية لتحقيق التطوير المستمر والوصول إلى الأهداف، ولها العديد من الإنجازات والمبادرات التي تركز على تشجيع الموظفين وتمكينهم وبناء قدراتهم من خلال تشجيعهم على إكمال دراساتهم وإلحاقهم في دورات تخصصية وتعزيز التبادل المعرفي في بيئة العمل، وتعزيز بيئة الابتكار بين الموظفين ودعم الأفكار والمقترحات التطويرية وإشراكهم في صنع القرارات.

ساهمت من خلال تواصلها الفعال مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين في تعزيز السمعة الإيجابية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة نظراً لإيمانها العميق بأهمية العمل الإعلامي في تغيير سلوك الفرد، كما تمكنت إدارتها من تحقيق جميع مؤشرات الأداء ولها إسهامات كبيرة في إبراز دور المرأة الإماراتية وتعزيز سمعتها العالمية.

- شيخة البلوشي.. المتعامل يستحق أفضل خدمة..

تؤمن شيخة موسى علي البلوشي إداري إسعاد المتعاملين في مركز خدمة برنامج الشيخ زايد للإسكان بالفجيرة التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، الحاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال سعادة المتعاملين، بأهمية نشر مفاهيم العمل الإيجابي بين الموظفين والانتقال بثقافة إسعاد المتعاملين إلى مراحل متقدمة وجعلها ممارسة يومية للوصول إلى أفضل الخدمات عالمياً، وهي تتقن العديد من اللغات مثل "الإنجليزية، والأوردو والنيبالية، ولغة الإشارة"، التي وظفتها في تعزيز تجربتها وتميزها في خدمة المتعاملين من جميع الجنسيات المقيمة على أرض دولة الإمارات، وتمتلك تجربة واسعة في مجال سعادة المتعاملين تمتد على مدى أكثر من 10 سنوات، ما أتاح لها الفرصة للفوز بالعديد من الجوائز والشهادات التقديرية لتفانيها في العمل.

بدأت البلوشي مشوارها الوظيفي مع "تسهيل" في الفجيرة وتطوعت بوقتها دون أي مقابل لتأسيس فرع آخر من "تسهيل" في كلباء وتصميمه بطريقة تقدم رحلة متعامل متكاملة، وتدريب جميع الموظفين ما أثمر في حصول هذا المركز الجديد على تصنيف 3 نجوم حسب نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، كما أنها لم تبخل في نقل خبراتها ومعارفها لبقية زملائها في العمل الذين ينظرون لها بعين الاحترام والتقدير لدورها الفاعل في تنمية قدراتهم ورفع مستوى أدائهم الوظيفي بما يفوق التوقعات.

وتبنت البلوشي مبادرة "الله يسهل دربك" وهي عبارة عن مساهمة تطوعية خصصت بموجبها وقتاً لاستقبال المتعاملين في مركز الخدمة خلال يوم السبت من دون أي مقابل حيث تقوم بتوضيح متطلبات المعاملة لاستكمال إنجازها ما يسهل على من يتعذر عليه الحضور خلال الدوام الرسمي لتحقق عن هذه المبادرة الذاتية نسبة رضا 100%.

البلوشي أم لثلاثة أبناء، قدر الله أن تفقد أحدهم، لكنها رغم مرارة الأمر ووقعه الأليم، أصرت على تأدية مهامها بالشكل الذي يحقق السعادة للمتعاملين وبما يعكس صورة إيجابية عن الجهة التي تعمل فيها، لإيمانها بأن المتعامل هو أحد أفراد الأسرة ويستحق أن يعامل بكل ترحيب وأن يتم تقديم أفضل خدمة له.

- فوزية آل علي.. عطاء بلا حدود..

تعد فوزية محمد آل علي الباحثة الاجتماعية في إدارة الضمان الاجتماعي بمكتب الشؤون الاجتماعية في الشارقة التابع لوزارة تنمية المجتمع، الحاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال سعادة المتعاملين، مصدر إلهام وقدوة لزملائها في العمل من خلال تفاعلها الإيجابي المتميز فهي النموذج المشرق لقصة نجاح المرأة الإماراتية التي تعطي بكفاءة واقتدار وبلا حدود لخدمة الناس وتسهيل حياتهم، انطلاقا من إيمانها بأن سعادة الناس هي سعادتها الحقيقية.

سخرت آل علي قدراتها المتميزة في مجال التعليم التي اكتسبتها خلال عملها كمعلمة تربية خاصة في وزارة التربية والتعليم ومركز عجمان لأصحاب الهمم لمدة تجاوزت 16 عاماً، وقد حققت حلمها بانضمامها للعمل في وزارة تنمية المجتمع بهدف الوصول للمحتاجين ودعمهم وخدمة الناس، حيث ساهمت في إنجاز 2614 معاملة للفترة ما بين 2017 و2020، والذي نتج عنه ارتفاع في نسبة سعادة المتعاملين إلى 98% من خلال تقليل زمن الانتظار إلى 3 دقائق، حيث تركز على تقديم الخدمات بشكل استباقي لتوفير متطلبات إنجاز خدمة "البحث الاجتماعي".

تحرص آل علي على متابعة الحالة الإنسانية بنفسها وفي جميع الأوقات غير متقيدة بأوقات الدوام الرسمي وكان لها الدور الكبير والبارز في تفريج كرب الكثير من الأسر المتعففة، وهي المكلفة كباحث ممثل لإمارة الشارقة في لجنة الاغاثة ولجنه الدعم الطارئ حيث ساهمت بحل أزمات 50 أسرة في 2021، كما ساهمت في توفير بدائل للأسر غير مستوفية الأوراق لاستحقاق مساعدة "من لا عمل له" من خلال التواصل مع جمعيات خيرية وشركات الصرافة لتوفير رواتب شهرية لـ 10 أسر ممن خسروا وظائفهم خلال جائحة كوفيد 19، ما يعد خارج نطاق عملها، كما ساهمت في إيجاد وظائف لعدد من الحالات المستحقة.

كما يحسب لها السعي لتسوية دين أحد المتعاملين والذي بلغت قيمته مليون درهم إماراتي، ووفرت له وظيفة لإعالة أسرته، كما أن لها مبادرات خارج نطاق عملها لخبرتها في تعليم ذوي الهمم حيث تعمل على تدريبهم على الزراعة المائية والتنسيق مع البلديات لبيع منتجاتهم، ما ساهم في تشجيع هذه الفئة المهمة على دخول سوق العمل والاعتماد على الذات لتوفير مصدر دخل يساعدهم في تلبية شؤون حياتهم والإحساس بالاستقلالية والإيجابية المجتمعية.

- جاسم البلوشي.. الذكاء الاصطناعي للكشف عن الجرائم..

يعتبر المساعد أول جاسم هيكل البلوشي موظف المباحث في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في الفجيرة، الحاصل على وسام رئيس مجلس الوزراء للشباب، من الشباب الطموح الذي يمتلك حباً وشغفاً كبيراً بعمله وهو يؤمن بأهمية توظيف جميع الإمكانات لحفظ سلامة وترابط المجتمع ووقايته من جميع المخاطر والسلبيات التي قد تواجهه، وقد استطاع توظيف الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الجرائم وهو من الذين يتمتعون بسرعة بديهة وذكاء مكنه من حل العديد من الجرائم، وقد تم اختياره ضمن أفضل 4 أفراد شرطة على مستوى العالم لجائزة قادة الشرطة فئة ضابط عام من الجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP) ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2020، لما يمتلكه من حسن التصرف وقيامه بردع محاولة اعتداء في السوق رغم كونه غير مسلح وخارج أوقات الخدمة.

كان جاسم هيكل البلوشي أصغر طالب في أجيال الشرطة عام 2003، وأصغر عنصر مباحث عام 2008، وحصل على جائزة أفضل موظف دورية وأفضل موظف تخصصي في الإدارة العامة عام 2015، وأفضل موظف ميداني بشرطة الفجيرة عام 2017، وأفضل موظف شاب بشرطة الفجيرة عام 2019، وأفضل موظف شاب في وزارة الداخلية عام 2020، كما حصل على 8 أوسمة وشارات من وزير الداخلية.

- فايزة المعيني.. الإيجابية والتميز..

تعد فايزة محمد المعيني مدير مركز أم القيوين للتوحد التابع لوزارة تنمية المجتمع، الحاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء للشباب، من الموظفات المتميزات اللواتي يؤمن بأن تحويل العمل من مهمة وظيفية تقوم على تقديم الخدمة فقط إلى مصدر لإسعاد الناس وتعزيز الإيجابية لديهم، وقد كان للمعيني دور بارز في الارتقاء بمستوى أداء مركز أم القيوين للتوحد، وتقديم خدمات تدريبية وتعليمية وتأهيلية نوعية مستدامة للمنتسبين إليه وهي تتصف بالإيجابية والتميز في التعامل والقدرة على استيعاب الآخرين واتخاذ القرارات المناسبة وفي الوقت المناسب.

واجهت المعيني مع استلام مهامها في مركز أم القيوين للتوحد تحديات كبيرة لعدم توفر جميع التجهيزات المطلوبة، إلا أنه بإصرارها وحبها للعمل تمكنت من تأدية المهام الوظيفية كاملة وتغطية جوانب أخرى خارج نطاق عملها، حيث عملت في المركز مديرة بالإنابة ومنسقة تربوية لتحدي فئة التوحد، وتواصلت مع المؤسسات المجتمعية لاستكمال تجهيزات المركز حتى استطاع خلال عامين فقط من الحصول على المركز الأول على المستوى الاتحادي.

قامت المعيني بإنشاء حديقة السعادة في المركز، وهي تعتز بالموقف الإيجابي الذي حصل لها مع ولي أمر أحد أصحاب الهمم عندما جاء للمركز لتسجيل ابنه ورغم عدم استيفائه الشروط المطلوبة إلا أنه خرج مسروراً من الرد الحسن والتعامل الإيجابي الذي قدمته له.

- الدكتور علي المرزوقي.. الحلول المستدامة..

يؤمن الأستاذ الدكتور علي حسن المرزوقي الأستاذ بكلية الهندسة وعميد كلية الدراسات العليا "الهندسة الكيميائية والبترولية" في جامعة الإمارات العربية المتحدة، الحاصل على وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مبتكر، بأن تعزيز روح المبادرة الإيجابية بين الموظفين وتشجعهم على الابتكار والإبداع من أهم الأسباب المحفزة على إيجاد حلول للتحديات وابتكار خدمات ترضي الناس وتسعدهم، وهو من عاشقي البيئة فهو لا يكل ولا يمل من البحث عن أفكار وابتكارات لإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها البيئة مستلهماً من فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ــ رحمه الله تعالى ــ واهتمامه بالإنسان والأرض والحياة البيئية لخير البشرية.

استطاع المرزوقي تحويل رمال الصحراء ونخيلها إلى منتجات صديقة للبيئة وقابلة للتحلل دون أي ضرر على البيئة، وتمكن من خلال ابتكاراته المتفردة والأصيلة تقديم حلول غير نمطية لأهداف عليا لتحقيق الاستدامة.

يعد المرزوقي من الشخصيات الملهمة لطلابه فهو يشجعهم باستمرار على الاعتماد على النفس، والتفكير خارج الصندوق والإبداع والابتكار لتحقيق التميز، كما يحرص على نقل حبه للبحث والاستكشاف لطلابه وأهل بيته وقد تمكن ابنه من الحصول على براءة اختراع لزجاجة رضاعة تمنع تسوس أسنان الرضيع.

- الدكتورة منى العيان.. تحسين المؤشرات..

تؤمن الدكتورة منى عبيد العيان استشاري جراحة الثدي في مستشفى صقر التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، الحاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب، بأن الابتسامة والاستماع لأوجاع الناس والتفاعل معهم وتقديم خدمات متميزة لهم تفوق التوقعات من أهم الأسباب التي تسهم في تعزيز الروح الإيجابية للمرضى التي بدورها تساعد على امتثالهم للشفاء وتقوية إرادتهم وقد قدمت خلال مسيرتها المهنية كطبيبة استشارية إنجازات متفردة مثل افتتاح أول عيادة تخصصية لأمراض وجراحة الثدي على مستوى الوزارة في مستشفى صقر 2014 وفق معايير عالمية، وتطويرها لتصبح أول مركز متكامل للعناية بالثدي 2019، لضمان تقديم الاستشارة والفحوصات التشخيصية في نفس اليوم ونقلت ذات التجربة إلى قسم جراحة العيون والمسالك البولية.

وأثمرت مهارات العيان وحبها لعملها وشعورها بمعاناة المرضى في إدخال أنظمة العمليات الترميمية المباشرة لعمليات أورام الثدي، وعملت من خلال خبراتها الواسعة واطلاعها على المستجدات العلمية والتوجهات الحكومية على إدخال خدمة قراءة الماموغرام بالذكاء الاصطناعي، كأول مركز على المستوى الإقليمي ما ساهم في تحسين مؤشرات الوفيات الخاصة بالسرطان.

كما سعت لاستضافة مؤتمر أمراض الثدي في دولة الامارات 2019، وإعداد بحث علمي عن "دور الموجات فوق الصوتية في تقييم العقد اللمفاوية في حالات سرطان الثدي"، لتقليل مضاعفات عمليات الاستئصال وتسارع شفاء المرضى كأول تجربة علاجية عالمية، ومما يميزها أن أفكارها الطموحة ومقترحاتها العلمية تجاوزت وحدتها التنظيمية إلى قسم الأسنان والأشعة ووحدة الجراحات اليومية وعيادة الألم وهي تخطط حالياً للحصول على الاعتماد العالمي للمركز وإنشاء مركز أورام متخصص، وادخال عمليات علاج أورام الثدي بالمنظار.

- الدكتور عصام الزرعوني.. تميز طبي..

حقق الدكتور عصام محمد نور الزرعوني طبيب استشاري أ - تشخيص الأمراض والإصابات، الحاصل على وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب، خلال مسيرته المهنية كطبيب لمدة 18 عاما، ومن خلال عمله استشاري طب طوارئ أطفال في مستشفى القاسمي بالشارقة، العديد من الإنجازات، من ضمنها المساهمة في تفعيل قسم الطوارئ وفق المعايير العالمية والحصول على الاعتماد الدولي لتحقيق رؤية الدولة في حصول جميع المنشآت الصحية على الاعتماد.

ساهم د. عصام في حصول المستشفى على اعتماد البورد العربي لبرنامج طب الطوارئ وشارك في إعداد المنهاج، واقترح إضافة منهاج الطوارئ ضمن برنامج الامتياز على مستوى الوزارة، وشارك بفاعلية في إعداد السياسات وزيادة الطاقة الاستيعابية للقسم للتصدي لجائحة كوفيد-19 ..كما شارك ميدانياً في جهود التصدي للأزمات والتحديات الصحية.

قاد العديد من المبادرات للارتقاء بمستوى الأداء، ورفع مستويات سعادة المتعاملين، وهو مهتم بتعميم المعرفة من خلال نشر البحوث في المجلات الطبية وتدريسه طلاب الطب في جامعة الشارقة، ومساعدة زملائه لتحقيق أهدافهم الأكاديمية والوظيفية بوضع خطط تطويرية، ليعكس قيم الهوية الوطنية الإماراتية الأصيلة.

- أميرة آل محمد.. إدارة مدرسية عنوانها التميز..

تميزت أميرة حسن إبراهيم لهبش آل محمد مديرة مدرسة الشفاء بنت عبد الله للتعليم الثانوي في كلباء بإمارة الشارقة، الحاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مدرسة، بمبادراتها المبتكرة الهادفة لبناء مهارات الطالبات في مختلف المجالات.

ونفذت أميرة مبادرات تشمل مجالات التحول الرقمي، وتأسيس أكاديمية (MSAT) الافتراضية، وانشاء نادي رواد الأمم المتحدة لتعزيز القدرات (الدبلوماسية) لطالباتها، وعملت على مشاركاتهن الخارجية من (41) مشاركة إلى (333) مشاركة، وأسهمت جهودها في الارتقاء بمستوى السعادة في البيئة المدرسية لتصل إلى (95%).

كما تمكنت المدرسة بإدارتها من الفوز بالعديد من الجوائز على مستوى النطاق، مسجلة (97) مركزا مقارنة بـ(19) في 2017، ومن ضمن الجوائز التي فازت بها المدرسة، جائزة المجلس الأعلى للوقاية من التنمر (فئة أفضل مدرسة)، وجائزة الإمارات (المدرسة المتميزة)، وجائزة حمدان (فئة التربوي المتميز)، وجائزة القائد المؤسس (أفضل موظف اشرافي).

وتحرص أميرة على تطوير مستوى التعلم من خلال تعزيز عمليات التحصيل العلمي وتنظيم الدورات التدريبية، حيث ارتفعت الساعات التدريبية بشكل تصاعدي خلال الأعوام الأربعة الماضية من (172) ساعة إلى (188) ساعة ثم (234) ساعة.

- عائشة الشحي.. التميز والنجاح..

تمتلك عائشة محمد البك الشحي المعلمة في مدرسة نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي - رأس الخيمة، الحاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم، رغبة مخلصة في العطاء والعمل الدؤوب، وتحقيق الإنجازات بشكل مستمر، فهي صورة مشرفة للمرأة الإماراتية العاملة الواثقة من قدراتها وإمكاناتها، ورغم كثرة الحصص التي تلقيها على الطلاب وانشغالها بهم، إلا أنها تبذل أقصى جهودها لتحقيق التميز والنجاح، وقد تفوقت في أدائها المدرسي لسنوات عديدة، وحصلت على الكثير من جوائز التميز، مثل جائزة خليفة التربوية للإبداع في اللغة العربية فئة المعلم المتميز 2021، وفئة المعلم المبدع 2016، وجائزة رأس الخيمة فئة المعلم مستدام التميز 2020، وفئة المعلم المتميز 2017، وجائزة الشارقة فئة المعلم المتميز 2018، وجائزة القائد المؤسس 2018، وجائزة معلم الإمارات المبتكر 2016 و2017.

قضت الشحي 20 عاماً في بناء مسيرتها المتميزة وتعزيزها بالخبرات اللازمة للمشاركة بفاعلية في بناء الأجيال وإعدادهم للمستقبل ومتابعة مسيرة التميز والتنمية والتطوير التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، وكانت مثالاً للموظف المجتهد والمخلص والمؤثر، وهي تفخر بمهنتها ووظيفتها وتعتز بالقطاع التعليمي وهو ما دفعها لعدم قبول عروض كثيرة لتولي مناصب إشرافية لأنها تؤمن أن الميدان والطلاب هم هدفها الأساسي، فكرست نفسها للعمل الميداني حتى خارج أوقات العمل الرسمية.

نفذت الشحي 70 استراتيجية حديثة منها استراتيجية التعليم بالألعاب كاستخدامها لمكعبات الليغو وقصص النحو القصيرة، وطبقت استراتيجية المدونة المستوحاة من التجربة السويسرية ونقلت أثرها لنحو 45 معلما ومعلمة لمجتمعات التعلم المهنية 2018 بما أسهم في تعزيز قدراتهم وتحسين مستوى أدائهم.

- خلود المنصوري.. التطوير المستمر..

تتبنى خلود يوسف خلف المنصوري المعلمة في مدرسة الشفاء بنت عبد الله للتعليم الثانوي في كلباء بإمارة الشارقة، الحاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم، الفكر التطويري الذي يقوم على مفاهيم التميز والإبداع والابتكار، لمواكبة المتغيرات في مختلف المجالات وتعزيز المستوى المعرفي لدى الطلاب، وتعمل على تطوير مستوى أدائها الوظيفي بشكل متواصل لتحقيق التميز والوصول إلى أفضل النتائج التي تنعكس على تحصيل الطلاب العلمي، وقد استطاعت ترجمة جهودها من خلال تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وبناء شخصياتهم وفق منهجيات علمية ما أثمر حصولها على عدة جوائز مثل جائزة الرائد الرقمي، وجائزة الإمارات فئة المعلم المتميز.

تركز المنصوري على توظيف خبراتها في تحسين مستوى الأداء في مدرستها، وتؤمن بأهمية تطوير بيئة العمل والعمليات التعليمية، وترى أن العمل بروح الفريق الواحد مع التحدي والمنافسة الشريفة والإصرار على تحقيق الأهداف من أساسيات النجاح للوصول إلى أفضل النتائج التي تنعكس نتائجها الإيجابية على المستوى التعليمي والتحصيلي للطلاب، وتؤمن بأن بناء الأجيال وتمكينهم بالعلم والمعرفة والخبرات وإعدادهم للمستقبل من أهم الأمور التي تسهم في تعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها العلمية للعبور إلى المستقبل.

وقد أنجزت المنصوري أكثر من 260 ساعة تدريبة وحضرت 56 ورشة تدريبية إضافة إلى 60 ورشة في المنصة العالمية لمجتمع المايكروسوفت التعليمي، وحصلت على الملكية الفكرية عن بحث إجرائي ولعبة شذور العربية والمعجم الرقمي.

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