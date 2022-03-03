الطاير يكرم 34 موظفاً أمضوا فترات طويلة في خدمة حكومة دبي

المصدر: البيان

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كرّم معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، 34 موظفاً وموظفة أمضوا سنوات طويلة في خدمة حكومة دبي، وذلك تقديراً لجهودهم وعطائهم في خدمة الوطن طيلة السنوات الماضية.

حضر الحفل الذي أقيم في قاعة الوصل في الهيئة عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والموظفين في الهيئة.

وشمل التكريم الموظفين اللذين أكملا أكثر من 40 سنة في الخدمة، وهما حاجي جابر باقر، وأحمد عباس عبد الله.

كما شمل التكريم ثلاثة موظفين أمضوا أكثر من 30 سنة في الخدمة، وثمانية موظفين عملوا لأكثر من 20 سنة في الخدمة، و19 موظفاً أمضوا في الخدمة فترة تتراوح بين 10 و15 سنة.

وأشاد معالي مطر الطاير، بالخدمات التي قدمها الموظفون خلال فترة عملهم في حكومة دبي، وقدموا أعمالاً مميزة وكان لجهودهم دور كبير في تحقيق العديد من الإنجازات، مؤكداً حرص هيئة الطرق والمواصلات على تكريم هذه الخبرات والحفاظ عليها للاستفادة منها في دفع مسيرتنا التنموية للأمام، وتحفزيهم على بذل المزيد من الجهد والتميز في العمل، للاستمرار في تطوير مسيرة البناء.

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