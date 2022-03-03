مكتب تسهيلات خاص بـ«طرق دبي» في المشفى الكندي التخصصي بدبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تم افتتاح مكتب تسهيلات خاص بهيئة الطرق والمواصلات في دبي بتخصيص مكتب تسهيلات في المشفى خاص موظفي الهيئة وعائلاتهم وذلك من أجل تقديم خصومات وتسهيلات وعروض حصرية لحوالي 16000 موظف وعائلاتهم.

حضر الافتتاح السيد عيسى الأميري مدير إدارة الخدمات الإدارية في الهيئة والمدير التنفيذي التنفيذي للمشفى الكندي التخصصي في دبي الدكتور ياشار علي، من خلال هذه الزيارة الطيبة ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون والطرق التي تهدف إلى إسعاد العملاء.

وقال السيد عيسى: "لأننا في هيئة أر تي أي دائما ما نضع صحة وراحة موظفينا وأسرهم على رأس أولوياتنا قمنا باختيار المشفى الكندي لتقديم كافة التسهيلات والرعاية الخاصة والخصومات" وأضاف " سعدنا أن نتعاون مع المستشفى الكندي التخصصي من خلال هذه الخدمة الطيبة التي ستساهم في الحصول على خدمات صحية متميّزة لموظفي هيئة الطرق والمواصلات بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم".

وقال الدكتور ياشار علي: "إننا نفتخر بهذه الاتفاقية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لما يتمتع به من سمعة طيبة وحضور مميّز في دبي، وانطلاقاً من السمعة العريقة التي يمتلكها المشفى الكندي كصرح طبي مزود لخدمات الرعاية الصحية بمستوى عالمي في المنطقة، فإن مهمتنا النبيلة تتمثل في تقديم الخدمات الطبية المتميزة وهو أول مشفى في دبي يقوم بتقديم هذه الخدمة المتميزة وهذا ما يعزز التزامنا بدورنا تجاه المجتمع".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز