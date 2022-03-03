4 آلاف منشأة صحية بدبي و50 ألف مهني بزيادة 10% عن العام الماضي

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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كشف الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي رئيس منتدى دبي الصحي، أن عدد المنشآت الصحية بالإمارة بلغ 4 آلاف منشأة، إضافة إلى 50 ألف مهني صحي خلال العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 10% عن العام السابق.

وأوضح الملا، في تصريحات صحافية على هامش منتدى دبي الصحي الذي اختتم فعالياته اليوم، أن الهيئة نفذت حزمة من الإجراءات الجاذبة للاستثمار في القطاع الصحي، والمحفزة على استقطاب أكفأ المهارات في التخصصات المختلفة، أبزرها تقليص 50% من إجراءات التراخيص، والتيسير على المستثمرين.

وأشار إلى أن منتدى دبي الصحي يقدم آخر التطورات في مجال القلب من حيث التشخيص والجراحة والابتكارات والأبحاث العلمية في الخلايا الجذعية، كما توجد أكثر من 30 شركة تعرض المشاريع الابتكارات لديها.

وذكر أن جلسات المنتدى تناولت دروساً وتجارب مختلفة لمكافحة جائحة كوفيد-19، من داخل الدولة وخارجها، ودور الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في الرعاية الصحية، كما تعرض للشراكة الشراكة التي تحدثت بين قطاع الطيران والقطاع الصحي في تجربة مكافحة كوفيد-19.

وفيما يتعلق بتحديد وزن نسبي للتخصصات الطبية المختلفة، أكد الملا أن تراخيص الأطباء تخضع للعرض والطلب، ويسمح لأي تخصص بالحصول على ترخيص متى توافرت الشروط والضوابط.

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