سلطان القاسمي يتفقد المباني السكنية المخصصة لموظفي قناة الوسطى وجامعة الشارقة بمدينة الذيد

المصدر: وام

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تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، المباني السكنية لموظفي قناة الوسطى وجامعة الشارقة فرع مدينة الذيد.

وتجول سموه في أروقة المباني السكنية واطلع على ما تضمه من مرافق توفر سبل الراحة والخدمات المتكاملة لساكنيها، وتعرف على أبرز مراحل تنفيذها ومستوى الخصوصية للأسرة وأبنائها ووسائل الترفيه المخصصة لهم.

وشاهد سموه فيلما مرئيا حول تنفيذ المباني السكنية خلال المراحل السابقة والخطط المستقبلية لإنشاء مبان إضافية والمشروعات المرافقة للمنطقة المحيطة بها.

تتألف المباني المكونة من 17 مبنى من طابق أرضي وطابق إضافي، وتشتمل على 68 وحدة سكنية، وتحيط بها حدائق خارجية ومناطق للألعاب والترفيه ومواقف للسيارات.

وستضم المنطقة المحيطة بالمباني مركزا تجاريا بالإضافة إلى مسجد يتسع لـ 400 مصل، وخدمات حيوية أخرى.

وسلم صاحب السمو حاكم الشارقة كلا من محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة مفاتيح المباني السكنية المخصصة لموظفي قناة الوسطى وفرع جامعة الشارقة بمدينة الذيد، راجيا للموظفين وأسرهم الاستقرار والطمأنينة والتوفيق.

حضر تفقد المباني السكنية كل من علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، والمهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والمهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات "مبادرة"، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين.

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