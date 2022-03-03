محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس سريلانكا

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً من فخامة غوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة.

وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأهمية مواصلة تعزيز التعاون بينهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالحهما المشتركة.

كما تطرق الاتصال إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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