محمد بن راشد يكرّم اليوم الفائزين بجائزة سموه للأداء الحكومي المتميز

المصدر: دبي - البيان

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يكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بالدورة السادسة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، في احتفالية تنظمها حكومة دولة الإمارات اليوم، في «إكسبو 2020 دبي»، بحضور عدد من أصحاب السمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

وتهدف جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز إلى نشر الوعي بمبادئ التميّز والريادة وتحفيز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم للارتقاء بمستوى الأداء والعمل الحكومي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والتطوير في الدولة للعبور إلى المستقبل.

وتترجم منظومة التميز الحكومي المبادئ العشرة لدولة الإمارات في الخمسين الجديدة.

وكانت حكومة دولة الإمارات أطلقت الدورة التقييمية السادسة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، التي تبنت معايير منظومة التميز الحكومي الإماراتي المطورة في عملية التقييم، بمشاركة 60 مقيّماً وخبيراً ومختصاً إماراتياً وأكثر من 121 مقيّماً عالمياً، وضمّت لجنة التحكيم أعضاء دوليين من أبرز الخبرات، تم اختيارهم من منظمات التميز والجودة الدولية.

وتضم الجائزة ضمن الجوائز المؤسسية 17 فئة. وشهدت الجائزة استحداث فئات جديدة أضيفت للجوائز المؤسسية، لمواكبة رؤى القيادة لمستقبل العمل الحكومي.

وتضم الجائزة 13 فئة ضمن أوسمة رئيس مجلس الوزراء، يكرّم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نماذج متميزة في عملها تشكل قدوة حسنة لفريق العمل الحكومي. وتم تقييم 251 مرشحاً و39 وكيل وزارة ومديراً عاماً و85 وكيلاً مساعداً ومديراً تنفيذياً من 30 جهة اتحادية.

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