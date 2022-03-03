هزاع بن زايد: دور الإمارات محوري في الصناعات التكنولوجية

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن المؤتمر الذي تستضيفه أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد مجدداً دور الإمارات المحوري في الاستثمار بالصناعات التكنولوجية.

وقال سموه: المؤتمر الدولي لأمن التكنولوجيا والصناعات الدفاعية الذي تستضيفه أبوظبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بحضور عشرات الخبراء العالميين، يؤكد مجدداً دور الإمارات المحوري بوصفها مركزاً للاستثمار والصناعات التكنولوجية المتقدمة في العالم.

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