«دبي القضائي» يطرح 16 إصداراً جديداً من التشريعات والقوانين

المصدر: دبي - البيان

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أعلن معهد دبي القضائي، عن طرح 16 إصداراً جديداً، تمثل مجتمعة سلسلة من التشريعات والقوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفق أحدث التعديلات. في إطار حرص المعهد على نشر المعرفة القانونية، وتزويد مكتبات أعضاء السلطة القضائية بأحدث الإصدارات، لتعزيز معرفتهم القانونية، وزيادة الوعي إزاء القوانين واللوائح المعمول بها.

أضخم مشروع

وجاءت هذه الإصدارات، بعد أن اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة، بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية، والبنية الاستثمارية والتجارية، ودعم أمن واستقرار المجتمع .

وتسهم سلسلة الإصدارات الجديدة في ترسيخ دور المعهد في مجال البحث العلمي، وتضم قائمة الإصدارات، قوانين عدة، جاء في مقدمها: مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، الجرائم والعقوبات، المعاملات التجارية، تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، قانون الشركات التجارية، مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

وتستهدف الإصدارات شرائح مجتمعية واسعة، بمن فيهم طلبة القانون والأكاديميين والعاملين في المجالات القانونية والقضائية، والقانونيين والمحامين والمستشارين. وسيوفر المعهد هذه السلسلة، عبر العديد من القنوات، لضمان الحصول عليها بسهولة ويسر.

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