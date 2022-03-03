مؤسسة زايد الدولية للبيئة تطلق مبادرة «بر بلا نفايات»

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت مؤسسة زايد الدولية للبيئة، مبادرة عام الخمسين البيئية لتنظيف البيئة البرية (بر بلا نفايات) في منطقة المرموم (بحيرات القدرة)، وذلك بالتعاون مع مدارس حماية للتربية والتعليم شرطة دبي وبلدية دبي، وشارك في هذه المبادرة أكثر من 100 طالب وطالبة. وتأتي المبادرة في ظل احتفالات الدولة بعام الخمسين، وبناءً على توجيهات اللواء أ. د. محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، ورئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة.

وأكد الدكتور محمد أحمد بن فهد على أهمية هذه المبادرات التي تسهم في رفع الوعي بضرورة الحفاظ على البيئة التي نعيش فيها، والعناية بنظافتها ورقيها وجمالها، والتعريف بأهمية ذلك بين أفراد المجتمع. وتوجه سعادته بالشكر إلى الشركاء والجهات التي دعمت المبادرة وتدعم كافة القضايا التي من شأنها الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.

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