مليون درهم من «دبي الإسلامي» لدعم مركز المعلومات الإسلامي

المصدر: (دبي - البيان)

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قدم بنك دبي الإسلامي تبرعاً سخياً لصالح مركز المعلومات الإسلامي التابع لجمعية دار البر، والذي يقع مقره الرئيسي في دبي بهدف دعم برامج المركز ومبادراته التثقيفية والتوعوية وخدماته الموجهة لأبناء الجاليات المقيمة على أرض الدولة، وتعزيز رسالة المركز في التوعية بسماحة الدين الإسلامي الحنيف، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وقيم التسامح.

وسلم وفد من بنك دبي الإسلامي قيمة التبرع ليوسف اليتيم مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الزكاة والتنمية المجتمعية في «دار البر» بمقر الجمعية بشارع الشيخ زايد في دبي بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين من الطرفين.

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