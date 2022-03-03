18.687 جرعة لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 18,687 جرعة من لقاح «كوفيد 19»، خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 24,188,896 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 244.57 جرعة لكل 100 شخص.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن إجراء 430,493 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 519 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 880,970 حالة.

‌‎كما أعلنت، عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1,613 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء، 837,139 حالة.

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