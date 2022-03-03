علي المري يتسلم كتاباً حول «شرطة دبي»

المصدر: ( دبي - البيان)

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استقبل الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أمس، اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات بالوكالة، والعقيد عبد الله جاسم، مدير مكتب التطوير المؤسسي لقطاع العمليات نائب رئيس معيار الرشاقة المؤسسية في شرطة دبي، والدكتور سيد أحمد بنروان، مستشار القيادة العامة لشرطة دبي في مجال الابتكار، وذلك داخل مقر الكلية.

وخلال اللقاء، تسلم الدكتور علي بن سباع المري كتاب «Dubai Police Organizational Agility Framework» الذي يلقي الضوء على مرونة الإطار التنظيمي والمؤسسي لشرطة دبي، ويقدم نظرة شاملة على التحولات الذكية التي شهدتها شرطة دبي خلال العقدين الماضيين.

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