مجلس «هيئة المعاشات» يعتمد البيانات المالية للربع الثالث

المصدر: أبوظبي- البيان

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ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع المجلس، الذي انعقد، أمس، حيث بدأ الاجتماع بترحيب معاليه بأعضاء المجلس، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في عملهم.

وصادق المجلس على محاضر اجتماعاته السابقة، واطلع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الھیئة، بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها، كما اعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان المنبثقة عنه، وهي لجنة الاستثمار، اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، ولجنة التدقيق والمخاطر، كما اعتمد المجلس تعديل ميثاق عمل لجنة التدقيق والمخاطر، واطلع على تقرير عمل اللجنة عن أعمالها لعام 2021.

كما اطلع المجلس على تقرير المدير العام عن أعمال القطاعات الرئيسية الثلاثة في الهيئة، وهي قطاع الاستثمار، قطاع المعاشات، وقطاع الخدمات المساندة، كما اعتمد البيانات المالية للربع الثالث لعام 2021، وناقش المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

ومن الجدير بالذكر أن إحصاءات الهيئة عن شهر فبراير 2022 تشير إلى ارتفاع في عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى (7217) جهة مقارنة بنحو (6910) جهات عمل في فبراير من عام 2021، كما ارتفع عدد المشتركين إلى (87,007) مشتركين، مقارنة بنحو (85,448) مشتركاً عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع عدد المتقاعدين إلى (085, 26) متقاعداً مقارنة بنحو (24,972) متقاعداً عن فبراير 2021، كما ارتفع عدد المستحقين (18,027) مستحقاً، مقارنة بنحو (16,522) مستحقاً عن نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى مستوى النفقات التأمينية فقد بلغت (390,207,523) درهماً في فبراير 2022، مقارنة بنحو (305,261,470) درهماً عن نفس الفترة من فبراير 2021.

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