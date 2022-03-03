8.7 ملايين وجبة قدمتها الشارقة الخيرية منذ 2010

المصدر: (الشارقة ـ البيان)

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بلغ إجمالي وجبات مشروع إفطار صائم التي وزعتها جمعية الشارقة الخيرية خلال الحملات الرمضانية منذ 2010 وحتى 2021 نحو 8.7 ملايين وجبة تم توزيعها بمواقع الإفطار داخل وخارج الدولة، حيث تضمنت توزيع ما يقارب 6.8 ملايين وجبة ضمن مشروع الإفطار داخل الدولة، إلى جانب 1.9 وجبة تم توزيعها في عدد من البلدان بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارات الدولة في عواصم البلدان المستفيدة .

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي إنه بدعم المتبرعين وتجسيداً لمبادئ التكافل الاجتماعي، فإن الجمعية قد عززت قدراتها على ديمومة العطاء والتوسع في المشاريع الخيرية التي تتبنى إطلاقها، وأوجدت نفسها في مقدمة الجهات الخيرية التي تعمل على تنفيذ مشاريع إطعام الطعام في البلدان التي تشملها مشاريع الجمعية.

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