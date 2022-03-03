«صحة دبي» تدخل تقنية متطورة لمراقبة الجرعات الإشعاعية للمرضى

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

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عرضت هيئة الصحة في دبي أثناء مشاركتها في منتدى «دبي الصحي 2022» أمس نظاماً متطوراً لمراقبة الجرعات الإشعاعية التي يتعرض لها المرضى أثناء عملية التشخيص العلاجي بمختلف المنشآت الصحية التابعة لها، وذلك كأول مؤسسة صحية على مستوى الدولة، بهدف تحقيق أقصى درجات الأمن الصحي والسلامة للمرضى أثناء رحلتهم العلاجية. وأكد الدكتور أسامة البستكي رئيس قسم الأشعة بمستشفى راشد أهمية ومأمونية هذا النظام الذي يتميز بقدرته على تحديد مقدار الجرعة المناسبة للمريض، مع خاصية تحذير فني الأشعة عند زيادة الجرعة عن الحد المسموح به، مما يسهم في تعديل الجرعة أو كتابة المبرر العلمي والطبي لهذه الزيادة.

وأوضح أن النظام الجديد الذي تنفرد به مستشفيات الهيئة يقوم بإعداد تقرير شامل عن كل فحص أشعة يتم إجراؤه في مرافق الهيئة، إضافة إلى تقارير أسبوعية وشهرية عن جميع اختبارات الأشعة بهدف دراسة إمكانية التطوير المستمر لهذه الخدمة. وأضاف أن تصميم هذا النظام وآلية العمل به جاءت بناءً على المعلومات الإحصائية للمرضى، ومقارنتها بالحالات الأخرى ومعرفة وضع الحالة مقارنة مع غيرها من الحالات، مما قد يساعد مستقبلاً في تحسين وتقليل الجرعة.

وقالت رقية عبد الواحد من قسم الأشعة: إن التقنية يمكن أن تعمل على الذكاء الاصطناعي وتم تعميمه على كافة المستشفيات والمراكز ومع نهاية الشهر الجاري سيتم ربط مستشفى حتا مع مستشفيات الهيئة.

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