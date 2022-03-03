رفع الجاهزية للتعامل مع الطوارئ

المصدر: (دبي ـ عماد عبد الحميد )

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أكد مشاركون بمنتدى دبي الصحي أهمية بناء القدرات الداخلية للدول، ورفع الوعي المجتمعي للمساعدة في التصدي للكوارث المتوقعة والاستفادة من التجربة الحالية لجائحة «كوفيد 19»، مشيرين إلى أهمية التنسيق والتعاون الدولي المشترك لتحقيق الأمن الصحي ورفع الجاهزية للتعامل مع كافة الطوارئ المحتملة.

واستعرض المشاركون خلال الجلسة العلمية الخاصة بالاستعداد للطوارئ القادمة النجاحات المتميزة التي حققتها دولة الإمارات في التعامل مع جائحة «كوفيد 19» والدور الفاعل للإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الجهات المعنية في الدولة للوصول إلى مرحلة التعافي والانفتاح المتوازن للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

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