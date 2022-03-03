سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات المشارك في أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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استقبل قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، أمس، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ضمن حفل الاستقبال الرسمي في قصر الرئاسة بقرطاج، الذي أقامه الرئيس لوزراء الداخلية العرب الذين اجتمعوا في العاصمة التونسية.

ونقل سموه للرئيس التونسي تحيات دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، مقدماً سموه الشكر والتقدير على حفاوة الضيافة وحسن الاستقبال.

وقد ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الدورة الـ 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت في مقر الأمانة العامة للمجلس بتونس.

وناقشت الدورة عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال وتصب جميعها في مجالات تعزيز العمل العربي الأمني المشترك بما يحقق تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول العربية وطموحات شعوبها ومن بينها مشروع خطة مرحلية عاشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، بالإضافة إلى مشروع خطة مرحلية تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.

كما ناقش المجلس بحضور ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، واتحاد المغرب العربي، والاتحاد الأوروبي تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين، إلى جانب تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المهمة.

وكان سموه قد وصل العاصمة التونسية وكان في استقباله توفيق شرف الدين وزير الداخلية التونسي والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد كومان وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تونس راشد محمد جمعة المنصوري.

ضم وفد الإمارات المشارك إلى جانب سموه، راشد محمد جمعة المنصوري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تونس، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، وللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي وعدداً من الضباط.

لقاءات

إلى ذلك، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزراء الداخلية في المغرب والعراق ومصر، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 39 لوزراء الداخلية العرب التي تنعقد في تونس.

فقط التقى سموه مع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون المشترك القائم بين البلدين الشقيقين الإمارات والمملكة المغربية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الشرطية والأمنية.

كما التقى سموه مع عثمان الغانمي وزير الداخلية العراقي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين الإمارات والعراق في المجالات الأمنية والشرطية، كما أكد الجانبان أهمية استمرار اللقاءات العربية في سبيل تعزيز التنسيق والتعاون العربي في المجالات كافة.

والتقى سموه مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين الإمارات وجمهورية مصر العربية وسبل الارتقاء بها، خصوصاً في المجالات الأمنية والشرطية، وتناول سموه والوزير المصري الحديث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل دعم وتعزيز العمل العربي المشترك.

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