رئيس طاجيكستان: علاقاتنا مع الإمارات ترتكز على الأخوة والصداقة

المصدر: دوشنبيه - وام

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تسلم الرئيس إمام علي رحمون، رئيس جمهورية طاجيكستان، أمس، في قصر الأمة بالعاصمة دوشنبيه، أوراق اعتماد الدكتور محمد سعيد العريقي، سفيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة غير مقيم لدى جمهورية طاجيكستان.

وخلال اللقاء نقل السفير العريقي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى رئيس طاجيكستان وتمنيات سموهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الرئيس الطاجيكي، السفير تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأشار إلى متانة العلاقات الطاجيكية الإماراتية القائمة على الأخوة والصداقة والتعاون، مؤكداً سعيه لتحقيق المزيد من التعاون على مختلف الصعد، وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله، والتطلع إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين.

من جهته، أعرب العريقي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية طاجيكستان، وأكّد أن قيادة دولة الإمارات تسعى إلى تطوير العلاقات بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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