«سوربون أبوظبي» تنظم منتدى التوظيف السنوي «استرولاب»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت جامعة السوربون أبوظبي الدورة العاشرة من منتدى التوظيف السنوي «استرولاب»، الذي انطلقت أعماله أمس الأول، ويستمر يومين، بمشاركة أكثر من 40 شركة من مختلف القطاعات الخاصة والحكومية كقطاع السياحة والقانون والتكنولوجيا المالية والمصارف والطيران والموارد البشرية والمتاحف.

وأكدت سيلفي فوس، مديرة قسم التوجيه الوظيفي في جامعة السوربون أبوظبي حرص الجامعة على تنظيم منتدى التوظيف السنوي «استرولاب»، والذي عقدت دورته الحالية في الحرم الجامعي وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز