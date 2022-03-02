أنشطة ابتكارية متنوعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، فعاليات وأنشطة مختلفة خلال شهر الإمارات للابتكار 2022، التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة، التي اتخذت من الابتكار غاية ومرتكزاً للتنمية والاهتمام بالعنصر البشري، وتزويده بكل ما يعزز تطوير ذاته وخدمة وطنه.

وقالت مريم عبد الله السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن المؤسسة حريصة على تطوير العمل الحكومي وتحويله إلى منظومة سباقة ومبتكرة في أدائها وأدواتها، إلى جانب تحفيز الموظفين وخلق منصات لإبراز إبداعاتهم وقدراتهم ليرسموا ملامح جديدة في هذا الإطار.

محاضرة

وضمت الفعاليات التي نظمتها المؤسسة على: محاضرة افتراضية تحت عنوان أتمتة المنازل (تقنية واعدة لمستقبل ذكي) قدمها المهندس محمد عبد الله خبير ومتخصص في الأنظمة الذكية، بالإضافة إلى العديد من ورش العمل الداخلية، والتي تسهم في بدورها في تعزيز مفهوم الابتكار بين الموظفين باستخدام أحدث تقنيات وأدوات الابتكار.

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