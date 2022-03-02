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إكسبو 2020 دبي اليوم

"صحة أبوظبي" توفر عقار إيفوشيلد للوقاية من كورونا

المصدر:
  • البيان
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وفرت دائرة الصحة أبوظبي عقار "إيفوشيلد" الآمن والفعال والمعتمد للوقاية من كوفيد-19، الذي تم تطوير هذا العقار للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو من الأمراض المزمنة وغير قادرين على تلقي تطعيم كوفيد -19. 

يأتي ذلك كجزء من جهود الدائرة لتعزيز المنظومة الوقائية في الإمارة واعتماد تدابير عالمية المستوى للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع. 

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