"صحة أبوظبي" توفر عقار إيفوشيلد للوقاية من كورونا

المصدر: البيان

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وفرت دائرة الصحة أبوظبي عقار "إيفوشيلد" الآمن والفعال والمعتمد للوقاية من كوفيد-19، الذي تم تطوير هذا العقار للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو من الأمراض المزمنة وغير قادرين على تلقي تطعيم كوفيد -19.

يأتي ذلك كجزء من جهود الدائرة لتعزيز المنظومة الوقائية في الإمارة واعتماد تدابير عالمية المستوى للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

قامت دائرة الصحة أبوظبي بتوفير عقار #إيفوشيلد الآمن والفعال والمعتمد للوقاية من كوفيد-19. تم تطوير هذا العقار للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو من الأمراض المزمنة وغير قادرين على تلقي تطعيم #كوفيد_19. يأتي ذلك كجزء من جهود الدائرة لتعزيز المنظومة الوقائية في الإمارة pic.twitter.com/lyGRyFZVmr — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 2, 2022

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