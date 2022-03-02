إطلاق بوابات ذكية في طرق عجمان لتعزيز قدراتها الأمنية

المصدر: عجمان - البيان

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وقّعت شرطة عجمان اتفاقية تعاون مشتركة مع مجموعة المدينة الآمنة، وذلك لإطلاق مشروع البوابات الذكية في إمارة عجمان والارتقاء والتطور وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية في المنطقة.

وتقضي الاتفاقية بتركيب بوابات ذكية في طرق الإمارة التي تعزز قدراتها الأمنية في المجال الأمني والمروري، ويشتمل المشروع على أحدث الأنظمة والتقنيات في العالم وسيحقق نقلة كبيرة في العمل الأمني إضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، والتي تساهم في عمليات المراقبة الأمنية والحد من وقوع الحوادث والمخالفات ورصدها وتعزيز سرعة الاستجابة.

ووقع الاتفاقية اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان مع مجموعة المدينة الآمنة ويمثلها علي محسن المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة المدينة الآمنة، وذلك بحضور العميد عبد الله سيف خلفان المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، وعدد من الضباط مديري الإدارات إلى جانب ممثلي مجموعة المدينة الآمنة.

تطوير

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمـي إن توقيع الاتفاقية مع مجموعة المدينة الآمنة باعتبارها مركزاً رائداً في توفير الحلول الأمنية المتكاملة، يدعم سعي شرطة عجمان لتطوير قدراتها الأمنية والمرورية باستمرار لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورفع مستوى السلامة المرورية عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي والتنبؤ بالحالة الأمنية والتعامل مع الجريمة.

من جانبه عبّر علي محسن المعمري عن سعادته بالتعاون مع شرطة عجمان، مؤكداً استعداد مجموعة المدينة الآمنة على تقديم كل ما تحتاجه شرطة عجمان لدعم العمل الأمني في الإمارة.

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