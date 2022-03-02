عبد الرحمن آل صالح: إطلاق صندوق الادخار يعزز صورة دبي وجهةً عالميةً مفضلةً للعيش والعمل

المصدر: دبي ـ البيان

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أكّد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عضو اللجنة التوجيهية لصندوق الادخار، أن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق «صندوق الادخار للموظفين الأجانب في حكومة دبي»، من شأنه تعزيز صورة دبي بوصفها إحدى أبرز الوجهات العالمية المفضلة للعيش والعمل، والجاذبة لأصحاب أصحاب المواهب والمبدعين والمستثمرين في مختلف المجالات، من جميع أنحاء العالم.

وقال معاليه: إن دائرة المالية، بصفتها عضواً في اللجنة التوجيهية التي وجّه سموه بتشكيلها، ستحرص على التعاون مع أعضاء اللجنة في وضع خطة عمل صندوق الادخار بطريقة تضمن تحقيق أهدافه المنشودة، وبما يتضمن وضع الإجراءات التنفيذية والإشراف على سير العمل فيه.

وأضاف: «لطالما وجّهت قيادتنا الرشيدة بالاهتمام بأخواتنا وإخوتنا من المقيمين في الإمارة ولا سيما منهم العاملين في حكومة دبي، ونحن حريصون على تعزيز أوضاعهم ورفع مستوى سعادتهم وترسيخ مشاعر الطمأنينة وراحة البال في نفوسهم، من خلال تنمية مستحقاتهم بأسلوب اقتصادي يراعي مستقبلهم».

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