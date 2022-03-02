عبدالله البسطي: صندوق الادخار يشجع الموظفين على دخول عالم الاستثمار

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي، رئيس اللجنة التوجيهية لصندوق الادخار أهمية المبادرة النوعية الخاصة باعتماد صندوق ادخار الموظفين الأجانب، والتي تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة، مشيراً إلى أن الصندوق يسهم في تشجيع الموظفين على دخول عالم الاستثمار.

وقال معاليه: «أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي صندوق الادخار للموظفين الأجانب في حكومة دبي، في مبادرة رائدة تجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في ترسيخ جاذبية ومرونة بيئة العمل في دبي، وتحقيق أعلى معدلات الرضا والسعادة للموظفين، بهدف توفير حياة كريمة ومستقبل مالي آمن لموظفي الجهات الحكومية، وجذب أفضل الكفاءات والعقول من مختلف دول العالم».

وأضاف معاليه: «يسهم صندوق ادخار الموظفين الأجانب في تعزيز نظام نهاية الخدمة في الجهات الحكومية، وتعزيز الولاء الوظيفي، وتكريس ثقافة الادخار لدى الموظفين، والتخطيط المالي لحاضرهم ومستقبلهم، إلى جانب تحقيق الأمان المالي بفضل البيئة المالية الداعمة، كما أن الصندوق يسهم في تشجيع الموظفين على دخول عالم الاستثمار، والاستفادة من الميزات الرائدة التي يقدمها لهم».

وأشار معاليه إلى أن صندوق ادخار الموظفين الأجانب في حكومة دبي، يدرس اشراك مؤسسات القطاع الخاص في دبي بشكل اختياري وذلك بعد التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، لأنّ فوائده وميزاته تعود على كلّ من الموظف والجهة التي يعمل بها على حدّ سواء.

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