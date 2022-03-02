منصور بن زايد يستقبل وزير خارجية قيرغيزستان

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم، في قصر الوطن، رسلان كازاكباييف، وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتبادل سموه الضيف وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء معالي عبد الله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد.

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