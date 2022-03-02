«الطوارئ والأزمات» توضح إجراءات القادمين إلى الإمارات بعد تخفيف القيود

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ضرورة إبراز نتيجة «بي سي آر» معتمدة خلال 48 ساعة لغير المطعمين القادمين إلى الإمارات، أو شهادة تعافي من إصابة كوفيد 19 خلال شهر واحد من موعد السفر، تحتوي على نظام قارئ QR لمن هم فوق الـ12 عاماً، مع إمكانية القيام بفحص عند الوصول لأغراض التأكد من الإصابات.

ولفتت الهيئة، اليوم، خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، إلى ضرورة التأكد من إبراز شهادة تطعيم كوفيد 19 معتمدة تحتوي على قارئ QR، بما يخص القادمين إلى الدولة، مشيرةً إلى أنه لا يتطلب دخولهم إلى الدولة أي فحوص مسبقة، مع إمكانية القيام بفحص PCR عند الوصول لأغراض التأكد من الإصابات.

وذكرت أنه اعتباراً من 3 مارس 2022، ستُطبّق كل إجراءات دخول الدولة المعلنة على المنافذ البرية.

ونصحت القادمين عبر المنافذ البرية بإجراء فحص مخبري PCR خلال 24 ساعة من الوصول على الدولة، وذلك للزائرين لأكثر من 72 ساعة.

وأوصت المسافرين بضرورة اتباع متطلبات الفحوص والتطعيم للدول والوجهات المراد السفر إليها من دولة الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز